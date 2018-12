Lukijalta: Metsäkeskustelu rönsyää faktaa ja fiktiota

Ilmastonmuutoskeskustelun myötä Suomen metsistä on tullut faktan ja fiktion temmellyskenttä, eli tosiasiat ja kuvitelmat sekoittuvat. Tätä tapahtuu niin luonnonsuojelijoiden informaatiossa, poliitikoiden puheissa ja kirjoituksissa kuin metsäammattilaisten toimissa (puhumattakaan EU-keskustelun tasosta).

Keskustelua ”oikeasta” metsänhoidosta on ollut jo vuosikymmeniä, mutta ilmastonmuutoksen hillitsemisajatusten myötä on päästy aivan uudenlaiseen juupas-eipäs -väittelyyn.

Olen hoitanut metsää yli neljäkymmentä vuotta ja nyt enää vähän poikani metsää. Olen hoitanut sitä koko ajan valtavirrasta poiketen; en ole tehnyt avohakkuita, ei ostotaimia, metsästä ei lähde pois kantoja eikä oksia ja metsänsuojelu muiden toimesta on vierasta.

Suurin eroavaisuus tämänhetkiseen yleisenä olevaan metsänhoitoon on se, että olen aina panostanut laatuun. Uudistan metsän siemenpuiden avulla, jolloin siihen tulee parhaista ominaisuuksista valitut siemenet, eikä niitä tuoda muualta päin Suomea.

Hakkuita tehdään 6–10 vuoden välein ja metsästä pitäisi löytyä vähän kaikkia puulajeja.

Kun panostan laatuun, niin siinä sivussa tulee hoidettua ympäristö- ja hiilinieluasiat. Puiden pitää kasvaa, mutta ei liikaa. Ei ole merkitystä kasvaako metsä kymmenen vuotta pidempään, sillä vähintään ihmisiän se kuitenkin kestää.

Luonnonsuojelijat pitävät ryteiköistä ja mihinkään ei saa koskea, kuitenkin metsässä pitää olla hyvä kulkea, jotta voidaan halata puita, käydä marjassa ja sienessä ym.

Oikeasti jostain vaatimuksista pitää luopua, jos siellä halutaan kulkea. Metsää pitää hoitaa, mikäli sieltä aiotaan hakea nautintoja.

Toinen outo asia on vaatimus metsien kasvattamisesta mahdollisimman kauan ja samalla lisätä hiilinieluja. Yhtälö ei vain oikein oikeassa elämässä toimi.

Puustossa on sopiva kasvu, kun sitä hoidetaan useammin ja samalla puustoon saadaan koko kasvun ajan maksimineulasmäärä. Mitä vanhemmaksi puu tulee, sitä vähemmän siinä on kasvua eikä neulasmäärä kasva enää samassa tahdissa. Yleensä metsä on uudistuskunnossa, kun kasvu loppuu.

Vaatimus ns. ikimetsistä ei ole huono ja isoja vanhoja puita on kiva ihailla, mutta yleiskäsitteeksi sitä ei kuitenkaan kannata lanseerata.

Myös lahopuiden lisääminen metsään tuntuu omassa metsänhoidossa aivan käsittämättömältä.

Kun metsästä ei poisteta kantoja eikä oksia ja metsän hoitohakkuut tehdään noin kuuden vuoden välein, niin lahopuuta riittää sopivasti pieneliöstölle ynnä muille.

Ei ”ötökät” ja sienet ynnä muut siitä paljon välitä, onko lahoava puu pystyssä tai vaakatasossa vai onko se iso tai pieni.

On esitetty vakavaa huolta puun loppumisesta uusien sellulaitosten ja puun polton takia. Tässä kysymyksen ymmärtäminen ja vastaukset eivät kohtaa millään tavalla. Pitäisi ilmeisesti kysellä; riittääkö tähän tarpeeseen tarvittavaa puuta?

Jos vähänkin kiertelee Suomea ja katselee ympärilleen, niin näkee, että eihän täällä paljon muuta olekaan kuin enemmän tai vähemmän hoitamattomia metsiä. Eli juuri tähän tarpeeseen olevaa puuta.

Olisi tavattoman hyvä tulevaisuuden kannalta, että nämä ryteiköt hoidettaisiin. Muuten ei tulevaisuudessa ole myytävää hyvälaatuista puuta.

Tämän hetken metsänhoito perustuu yksinomaan teollisuuden vaatimuksiin ja taimijalostus ynnä muu kehitystyö tehdään tältä pohjalta. Puun kasvu pitää saada maksimaaliseksi ja hoito mahdollisimman tehokkaaksi ja koneketjun pitää toimia. Metsän omistajan tilistä ei niin ole väliä, kunhan muu bisnes toimii.

Tästä on tyystin unohdettu tärkein asia; laatu.

En ole koskaan ymmärtänyt aukkohakkuita, joista viedään kannot ja oksat polttoon. Eli kaikki luonnon antama lannoite hävitetään ja tuodaan tilalle keinolannoite köyhtyneeseen maahan.

Siemenet ja taimet tuodaan jostakin päin Suomea, ilman tietoa sopivatko ne hakkuupaikalle. Hakkuuaukon käännettyyn maahan istutetaan samaa puulajia oleva puupelto. Ymmärrän hyvin tämän menetelmän vastustajia.

Minulla on omasta takaa esimerkki tehokasvatuksesta; puiden kasvu oli tavattoman hyvä yhdellä puolen hehtaarin alueella. Puu kasvoi suuren tukkipuun kokoiseksi neljässäkymmenessä vuodessa ja osa puista murskautui jo kaadettaessa. Tällainen puu ei kelpaa kuin korkeintaan sellun keittoon, jos siihenkään.

Jos vallitsevaa metsänhoitoa jatketaan vuosikymmenet, niin mistä tulevaisuudessa otetaan laadullista sahatavaraa? Olen odottanut tällaista huolta sahoilta, vai onko laatuluokitus jotenkin pielessä.

Rakentaessani omakotitaloa muutama vuosi sitten jouduin ostamaan laatuluokiteltua painekyllästettyä puuta. Oli se sellaista hötöpuuta omasta metsästä otettuun sahatavaraan verrattuna.

Omaan sahapuuhun ei tahtonut naulaimen naula mennä kokonaan sisälle, mutta painekyllästetty ei tahtonut nauloja ehjänä kestää. Erona oli myös se, että ostetussa puussa oli laatuleimat ja omassa ei sitä ollut.

Pekka Heikkilä

Uusikaupunki