Lukijalta: Suomen tasa-arvo tehtävä selväksi maahanmuuttajille

Oulun seksuaalirikosvyyhdin aiheuttaman tyrmistyksen aallossa Muhis Azizi esittää mielipidekirjoituksessaan (TS 7.12.) rikoksen seuraukseksi lainsäädännön kiristämistä niin, että rikoksia tehneet maahan muuttaneet voitaisiin helpommin karkottaa maasta.

Entä rikosten ennaltaehkäisy? YK:n ihmisoikeusjulistus täytti juuri 70 vuotta; näidenkin rikollisten lähtömaat lienevät sen allekirjoittaneet.

Näiden rikollisten arvomaailmassa alaikäisten tyttöjen ihmisarvo ja koskemattomuus on tuntematon käsite. Kun ihminen on asunut maassa niin kauan, että on saanut kansalaisuuden, pitää nostaa kissa pöydälle ja kysyä, mikä tätä ilmiötä ylläpitää: Uskooko hän, että suomalaisen naisen ja lapsen ihmisarvoa ja koskemattomuutta saa loukata, kun se ei meillä ole perheen miesten kontrollissa, vaan nainen on vapaa liikkumaan ja ottamaan vastuun itsestään?

Onko meille syntynyt niin suljettuja etnisiä yhteisöjä, että ne pitävät yllä vain lähtömaidensa arvomaailmaa, jossa naisen ja tytön ihmisarvoa ja koskemattomuutta vahditaan ja liikkuvuutta rajoitetaan perheen ja suvun sisällä?

Arvomaailmaa, jossa Suomen perustuslain takaamasta sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisista ihmisoikeuksista kuuleminenkin pyritään perheen ja yhteisön naisilta estämään?

Helposti sanotaan, että vastaanottavan maan kotoutumistyö on epäonnistunut, mutta vastuu on myös etnisillä ja uskonnollisilla yhteisöillä.

Miten ne kouluttavat yhteisöjään Suomen tasa-arvosta, ihmisen oikeudesta koskemattomuuteen, siitä mitä Suomessa saa tehdä, mitä ei? Miten ne sitoutuvat tämän yhteiskunnan edistämiseen? Onko Suomessa jo imaamit, jotka tuntevat tämän maan lainsäädännön arvopohjan? Takavuosina vakavia ongelmia oli muun muassa vieraiden valtioiden lähettämien imaamien opetuksessa.

Vastaukset näihin kysymyksiin kuuluvat heikosti.

Vahvemmin kuuluu ääni, joka kertoo tyttöjen ja naisten itsemääräämisoikeuden, fyysisen koskemattomuuden ja vapaan liikkumisen rajoittamisesta, miesten pelottelusta miten he menettävät "kunniallisen" perheen naisjäsenen, jos tämä saa osallistua koulutukseen tai virkistystoimintaan kodin ulkopuolella tai edes liikkua yksin kaupungilla.

Hyvät uudet suomalaiset, olkoon etninen taustanne tai uskontonne mikä tahansa: Suomi ei olisi tämä Suomi, johon te muutitte ilman naisten tasaveroista panosta yhteiskunnassa.

Opettakaa yhteisöissänne tämä: Suomen kansa, myös nainen, oli lukutaitoinen vuoteen 1900 mennessä, nainen sai äänioikeuden vuonna 1906, piti kotirintaman maatalouden ja tehtaiden tuotannon pyörät pyörimässä toisen maailmansodan aikana, on tänä päivänä erittäin hyvin koulutettu ja välttämätöntä työvoimaa, jotta Suomi toimii, ja koulutetun, osaavan naisen lapsesta kasvaa menestyjä.

Suomessa nainen voi saada kaiken: perheen, opiskelun ja työelämän.

Lea Kuusilehto-Awale

puheenjohtaja

Ocean in a Drop - Developing Together/Pisarassa Valtameri - Kehitytään Yhdessä ry.