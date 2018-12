Lukijalta: Nopeusrajoitusten nostaminen ei ole yksinkertaista

Nykyään on täysin mahdollista rakentaa turvallisia teitä hyvinkin suurille ajonopeuksille. Ääriesimerkkinä ovat Formula 1 -radat, joita voidaan pitää erittäin turvallisina. Niillä tapahtuu erittäin harvoin kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia.

Näissä kilpa-ajoissa sekä tie että ajoneuvo on suunniteltu käytettäville nopeuksille. Formularadoilla ei ole kohtaavaa liikennettä, reuna-alueet ovat hyvin myötäävät ja vaimentavat jne.

Yhtä turvallisten teiden rakentaminen kaikkialle maksaisi kuitenkin valtavia summia. Jos tie ei siis ole suunniteltu nopeudelle, jota ajoneuvon kuljettaja haluaa ajaa tai luulee pystyvänsä ajamaan, hänen on hiljennettävä nopeutta.

Nopeusrajoitukset ovat juuri näitä tilanteita varten, mutta valitettavasti on paljon ihmisiä, jotka eivät tule ajatelleeksi sitä.

Valtatietä 1/E18 välillä Turku-Helsinki ei ole suunniteltu korkeammille ajonopeuksille kuin 120 kilometriä tunnissa. Vanhimmilla osuuksilla jopa tämä nopeustaso on kyseenalainen nykyisten suunnitteluohjeiden mukaan.

Lisäksi tulee huomioida, että huonoissa keliolosuhteissa, pimeällä ja talvella on käytettävä alempia nopeusrajoituksia tienkäyttäjien turvallisuustason takaamiseksi.

Suomen moottoritiet ovat eurooppalaisen mittapuun mukaan suhteellisen turvallisia, kun mittarina käytetään vakavien onnettomuuksien määrää.

Onko meillä varaa lähteä nostamaan nopeusrajoitusta, kun huomioidaan korkeiden ajonopeuksien turvallisuusriskit, lisääntyneet päästöt ja meluhaitat?

Ihmisen törmäysenergian kestokyky on huono. Ihminen ei yksinkertaisesti kestä sitä törmäysenergiaa, joka liikenneonnettomuuksissa usein syntyy nykyisin sallituilla nopeuksilla puhumattakaan, jos nopeusrajoitus on 130 kilometriä tunnissa.

Ihmiseltä puuttuu korkean paikan pelkoa vastaava vaistomainen suurten nopeuksien pelko. Yleensä kun ihminen on korkealla paikalla, hän ymmärtää heti vaaran ja samalla myös mahdollisen putoamisen seuraukset. Suuresta nopeudesta aiheutuva vaara ei sen sijaan ole samalla tavalla itsestään selvää ja ihmisen on vaikea arvioida mahdollisen onnettomuuden seurauksia.

Koko yhteiskunnassa ja monissa yrityksissä ja organisaatioissa tehdään priorisointeja, joissa liikenneturvallisuus ei ole kärkipäässä monistakin eri syistä.

Matka-aikaa, toimitusten ajoissa suorittamista ja aikatauluja koskevat vaatimukset katsotaan toisinaan tietoisesti tai tiedostamattomasti tärkeämmiksi kuin kuljetusten turvallisuus.

Turvallinen liikennejärjestelmä vaatii johtamista ja ohjaamista. Eduskunta ja hallitus laativat tieliikennejärjestelmää koskevia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Myös yritysten, organisaatioiden ja viranomaisten johdolla on tärkeä rooli, kun ne laativat toimintaa ohjaavia toimintamalleja ja -ohjeita.

Suomessa on saatu onnettomuusluvut vähenemään ja liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimien tulokset ovat jo näkyvissä. Parantamisen varaa on silti vielä paljon. Liikenneturvallisuuspolitiikka on yrityksissä ja organisaatioissa valitettavasti vieläkin lapsipuolen asemassa verrattuna esimerkiksi työturvallisuuspolitiikkaan.

Priorisointi ei ole helppoa, kun huomioitavaa on paljon. Liikenneturvallisuuden tärkeyttä punnitaan koko ajan suhteessa moniin muihin intresseihin.

Nopeusrajoituksia asetettaessa ympäristö- ja liikenneturvallisuustavoitteet voivat toisinaan olla ristiriidassa saavutettavuuden ja aluekehityksen tavoitteiden kanssa.

Toinen esimerkki on, että toimitustarkkuuden mittapuuna on usein aika ja raha, mutta harvoin onnettomuuksien tai kuolemantapausten määrä. Aloilla, joilla kilpailu on kovaa, voi olla houkuttelevaa asettaa toimitusaikojen noudattaminen etusijalle liikenneturvallisuuteen nähden.

Jaakko Klang

liikenneturvallisuusinsinööri

Varsinais-Suomen ELY-keskus