Lukijalta: Väitteet Karjakadun liikenteestä vääriä tai liioiteltuja

Kjell Helenius ja seitsemän muuta kirjoittajaa sanovat (TS 28.11.) olevan epäuskottavaa ajatella, että Karjakadun autoliikenteen katkaisu lisäisi kasvihuonepäästöjä, kun kauppoihin joutuu ajamaan hieman pidempää reittiä Savitehtaankadun kautta.

Edestakainen kauppamatka T-talon tienoilta Lidliin on Karjakatua pitkin noin kilometrin mittainen, Savitehtaankadun kautta noin neljä kilometriä. Kun tämä liikenne käsittää ainakin satoja autoja päivässä ja tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia vuodessa, ei voida väittää, ettei Savitehtaankadun kautta kulkevasta liikennevirrasta syntyisi lisää kasvihuonepäästöjä. Niitä syntyy yhtä paljon, lähteepä liikkeelle T-talolta tai Hämeenlinnasta.

Ei voitane odottaa, että Turun kaupunki tekisi ratkaisuja, jotka lisäävät maailman tämän hetken pahinta uhkakuvaa, ilmaston lämpenemistä. Lisäisikö Turku kasvihuonepäästöjä, kun muut vähentävät? Tämä on periaatekysymys, eikä selitykseksi riitä tavanomainen ”tästä tulee päästöjä niin vähän”.

Toinen periaatteellinen kysymys on TS:n lukijan toteamus (TS 21.11.), että hänellä on kuntaveron maksajana oltava rajoittamaton pääsy kunnan ylläpitämille kaduille, kujille ja jopa maanteille. Hän arvostelee ajattelua, jossa asukkaat sulkevat alueen vain omaan käyttöönsä.

Tätä mielipidettä on vaikea kumota. Jos Karjakatu suljetaan, muun Itäharjun muiden asukkaiden osaksi tulee vain ylläpitokustannusten maksaminen ilman mitään hyötykäyttöä katualueesta.

Kirjoittajat suosittelevat (TS 28.11.) kauppareissun tekemistä kävellen tai polkupyörällä. Tämä vaihtoehto on lähinnä teoreettinen, ja sitä on käytännössä mahdoton toteuttaa. Kauppakassien kuljettaminen pyörällä on hankalaa, työssäkäyvillä ei ole aikaa pitkiin kävelymatkoihin ja vanhemmat eläkeläiset eivät jaksa liikkua kävellen raskaita ruokakasseja kantaen.

Olen viime asukaskokouksen jälkeen seurannut erityisen tarkkaan Karjakadun liikennettä nimenomaan todetakseni, pitävätkö kokouksessa liikenteestä esitetyt väitteet paikkansa. Olen tarkkaillut liikennettä pääasiassa päivisin ja jonkin verran ruuhka-aikoina aamuisin ja iltapäivisin. Sitä paitsi olen itse ajanut Karjakatua vuosikymmenet. Jokainen voi halutessaan tehdä samat havainnot koska tahansa.

On helposti todettavissa, että Karjakadun läpiajosta esitetyt väitteet ovat vääriä tai runsaasti liioiteltuja. Keskeisin väite Karjakadun liikenteen katkaisemiseksi on kadun suureksi paisunut liikenne. Kuka tahansa voi helposti todeta, että mitään suurta liikennevirtaa Karjakadulla ei ole olemassa. Autoja kulkee jonkin verran kumpaankin suuntaan kohtuullisen harvakseltaan. Mistään ruuhkasta ei ole kysymys.

Aamulla ja iltapäivällä töihin menon ja paluun aikaan joutuu Karjakadulta Kalevantielle ajava ehkä odottamaan yhden ylimääräisen liikennevalon ajan, mutta tämä tilanne on kaupungissa täysin tavanomainen ja vain vähän aikaa kestävä.

Kirjoittajat (TS 28.11.) väittävät, että Karjakadulla harrastetaan ”kiihdytysajoja”, ylinopeuksia on usein ja ylitykset ovat suuria.

Tämä ei pidä paikkaansa. Autot ajavat hidastetöyssyjen välit poikkeuksetta maltillisesti ja silmämääräisesti arvioiden 30 kilometrin nopeusrajoitusta noudattaen. Yhtäkään kirjoituksessa väitettyä ”kiihdytysajoa” en ole nähnyt.

Turun kaupunki on uhraamassa paljon aikaa, rahaa ja materiaaleja projektiin, josta vain muutamat Karjakadun taloudet hyötyvät. Kun Karjakadun sulkemishanke perustuu paljolti virheellisille tiedoille ja olettamuksille, järkevin ratkaisu olisi, että kaupunki lopettaisi sen ja käyttäisi siihen varatut resurssit tuottavampiin tarkoituksiin.

Pentti Mutanen