Lukijalta: Ilmiöoppiminen ja digiloikka koulujen riesana

Helsingin yliopistossa on valmistunut tutkimus, jossa selvitetään, mikä heikentää suomalaisten 15-vuotiaiden oppimistuloksia.

Viime aikoina on havaittu, että koululaisten opintosuoritukset ovat alkaneet heikentyä. Peruskoulusta ja ammattikorkeakoulusta saattaa valmistua oppilaita, joiden luku- ja kirjoitustaito on kyseenalainen.

Tilannetta eivät ainakaan paranna uudet opetusmenetelmät, jotka korostavat niin sanottua ilmiöoppimista ja "digiloikkaa" eli älylaitteiden laajaa käyttöä. Ilmiöoppimisessa "itseohjautuva" oppilas selvittää omatoimisesti ilman oppiainerajoja, mistä opittavassa asiassa on kyse sekä asettaa itselleen oppimistavoitteita. Lisäksi oppilaat tekevät runsaasti ryhmätöitä.

Tutkimuksen mukaan riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden oppimistulokset huononivat eniten. Näihin ryhmiin kuuluvat nuoret, joilla oli paljon poissaoloja, yksinhuoltajien ja maahanmuuttajien lapset sekä vähävaraisten perheiden lapset. Siten ilmiöoppiminen lisäsi oppilaiden eriarvoisuutta.

Kaikki koululaiset eivät pysty sellaiseen omatoimisuuteen ja itsekuriin, joita ilmiöoppiminen edellyttäisi. Jokainen muistanee omilta kouluajoiltaan, että luokassa oli oppilaita, joita opiskelu ei kiinnostanut pätkääkään ja jotka tarvitsivat joka hetki opettajan valvovaa silmää.

Eräs äiti sanoi opettajan kertoneen oppilaille, että he saavat itse antaa itselleen läksyjä, mutta poika ei saanutkaan itseltään läksyjä koko syksynä. Poika lintsasi ja opettaja tulkitsi väärin ilmiöoppimisen.

Ongelmana koululaitoksessa on myös resurssien puute, joka pakottaa opettajia jättämään oppilaat "itseohjautuvuuden" varaan.

Ilmiöoppimisesta tuleekin mieleen kahden Aleksis Kiven teoksen veljeksen keskustelu: "Hyvä lapsi kasvattaa itse itsensä" – mihin toinen veli vastasi: "Sen tempun haluaisin nähdä". Nyt näyttää siltä, että meillä on tämä temppu keksitty.

Mainitussa tutkimuksessa havaittiin myös, että mitä enemmän oppimiseen käytettiin digilaitteita, sitä heikompia olivat oppimistulokset.

Oppimisessa on keskityttävä opittavaan asiaan, mutta digilaitteen käyttö johtaa helposti pinnalliseen surffailuun. Lisäksi tabletti tai tietokone houkuttelee käyttäjänsä harhailemaan viihteen sivupoluille.

Opetusmenetelmiä on syytä kehittää koko ajan, mutta uudistukset on maltettava valmistella käytännössä toimiviksi ja opettajan on edelleen otettava joka hetki vastuu opetuksesta.

Ilmiöoppiminen ja sen yhteydessä netin selaaminen tuottaa hyvin sattumanvaraista ja sirpalemaista tietoa. Miten oppilas voi saada ilmiöstä kootun ja olennaisen kuvan, kun hän vasta tutustuu aiheeseen? Juuri siinä tarvitaan itseohjautuvuuden sijaan opettajan tietämystä ja arvostelukykyä.

Olisi hyödyksi, jos opetuskokemusta vailla olevat opetusviranomaiset kuuntelisivat norsunluutornissaan nykyistä huomattavasti enemmän kentän ääntä. Kritiikin leimaaminen yksioikoisesti "muutosvastarinnaksi" on hedelmätöntä inttämistä.

Pekka Pihlanto

turkulainen professori emeritus