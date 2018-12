Lukijalta: Lastensuojelulaki huomioi lapsen edun, vammaislainsäädäntö ei

Keskustelua on herättänyt mahdollinen uusi vammaispalvelulaki ja kehitysvammaisten ihmisten kohtalo.

Minulla on lievästi kehitysvammainen nuori, jonka palveluista olen saanut vääntää vammaispalvelussa kaikki nämä vuodet.

Tutkiva taho eli erityishuoltopiirin neuvola on ollut koko ajan asiantunteva paikka, jossa juuri meidän lastamme hyödyttäviä suosituksia muun muassa kunnalle on tehty.

Nämä suositukset ovat kuitenkin olleet viranhaltijoille usein puutteellisia ja vääriä. Yleensä on sanottu suoraan, että sitä palvelua ei saada, kunta päättää. Samaan syssyyn on pyydetty lisälausuntoja. Päätöksistä on myös kehoitettu valittamaan.

Kehitysvammaiselle ei aina synny mahdollisuutta itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Jopa lapsi, joka pelkää vieraita paikkoja, voidaan kunnan päätöksellä laittaa täysin levottomaan tilapäishoitoon. Tai sitten tarjota ei oota.

Erityislasten toiminnassa mukana olleena en suinkaan ole ainoa kokemuksineni.

Tälläkin hetkellä jopa lastensuojelulaki huomioi lapsen edun, vammaislainsäädöntö sen sijaan ei. Viranhaltijat osaavat myös olla kertomatta palveluista, muun muassa harkinnanvaraisista.

Toivon inhimillistä vammaislainsäädöntöä ja kohtelua.

Lapseni yksi asiantuntija, äiti