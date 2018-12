Lukijalta: Keskitetty kaivojen tyhjennys vähentää Itämeren ravinnekuormaa

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti siirtyä likakaivojen tyhjennyksessä keskitettyyn järjestelmään. Asia ei ollut esillä ensimmäistä kertaa, vaan vastakkainen päätös kiinteistökohtaisesta järjestelmästä oli jo palautunut KHO:sta uudelleen päätettäväksi. Uusi valituskierros on alkanut.

Toisin kuin kunnanhallituksissa ja jätealan lobbauskirjeissä väitetään, lopullista päätöstä ei oikeudessa tehdä valittajien lukumäärän tai asiakastyytyväisyyden perusteella. Kyse on jätelain pykälä 37:n tulkinnasta, jossa oletusarvona on kunnan järjestämä jätehuolto. Jätteet voi antaa kiinteistöjen hoidettavaksi, jos tämä parantaa jätehuollon alueellisesta toimivuutta aiheuttamatta haittaa ympäristölle ja tuottamalla muita myönteisiä vaikutuksia.

On arvioitu, että 10 prosenttia Itämeren ranta-alueiden ravinnekuormasta aiheutuu viemärittömien kotitalouksien jätevesistä.

Kunta ei voi ulkoistaa vastuutaan jätehuollosta, ja likakaivot ovat asia, johon kunta voi päätöksillään suoraan vaikuttaa.

Ympäristötoimen ja valvonnan aliresursoinnin vuoksi monien kuntien kuten Maskun kiinteistörekistereistä puuttuvat tiedot likakaivoista. Lievennettyjenkin säädösten mukaan jokaisella kiinteistöllä täytyy olla esittää viranomaisille, mihin kiinteistön likavedet päätyvät.

Vaikka kunta voi monissa tilanteissa hyväksyä varsin kevyitä ratkaisuja, ei pelkkä saostuskaivo enää riitä ratkaisuksi. Huoltamattomista ja ylitäytetyistä kaivoista jätteet päätyvät helposti maaperän ja ojien kautta vesistöihin.

Maskun kunnanhallitus päätyi kokouksessaan 26.11. kiinteistökohtaiseen keräilyyn eli valittamaan jätehuoltolautakunnan päätöksestä. Maskun vihreiden ainut edustaja jätti vastaesityksen, joka ei saanut kannatusta.

Katsomme, että kuntien välinen yhteistyö jätehuoltolautakunnan kautta vastaa selvästi paremmin lain edellyttämää toimivuutta ja mahdollistaa paremman valvonnan vuoksi jätteiden asiallisen käsittelyn.

Vaikka osa kiinteistöistä on järjestänyt tyhjennykset asianmukaisesti, on valvonta mahdotonta, koska monet yritykset eivät toimita tyhjennystietoja pyyntöjenkään jälkeen viranomaisille. Alalla näyttää esiintyvän laittomuuksia ja epäterveen kilpailun karsiminen on myös rehellisten yrittäjien etu.

Koska yrittäjät toimivat useiden kuntien alueilla ja toimittavat lastinsa eri paikkoihin, on keskitetty toiminta tehokkaampaa ja valvonnan kannalta helpompaa. Kuntien yhteisesti ylläpitämässä järjestelmässä voidaan yhteistyökyvyttömät yrittäjät karsia pois jo kilpailutusvaiheessa.

Pelottelusta huolimatta keskitetyn keräilyn ei tarvitse johtaa jätemonopoliin, kuluttajahintojen kohoamiseen tai liian tiheisiin tyhjennyksiin. Kilpailutuksiin ja sopimuksiin kunnat voivat vaikuttaa yhdessä omistamansa yrityksen (Lounais-Suomen jätehuolto Oy) kautta.

Rami Käkönen

Valtuustoryhmän pj

Maskun vihreät

Irma Saloniemi

Kunnanhallituksen jäsen

Maskun vihreät