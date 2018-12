Lukijalta: Vähäpäästöinen liikenne – ainoa tie

Daniel Valtakari esitti kirjoituksessaan (TS 25.11.), että sähköinen liikenne tulee aiheuttamaan jopa kriisiajan kaltaisia tilanteita.

Näen, että on syytä hieman oikaista Valtakarin kummallisia ja jopa täysin vääriä väitteitä.

Valtakarin mukaan sähköautot vaativat hurjia lataustehoja ja lataus tehdään joka päivä.

Väittämä on osin totta, mutta toisaalta täysin väärin. Sähköautoa voidaan ladata isolla latausteholla, joka vastaa useita sähkökiukaita, jolloin latausaika on kymmeniä minuutteja. Tosin sähköautoa voidaan myös ladata pienellä teholla, joka vastaa noin vedenkeittimen tehon tarvetta.

Suuria lataustehoja tarvitaan silloin, kun autoa pikaladataan matkan varrella. Pientä lataustehoa voidaan käyttää yöllä, kun autoa ei tarvita. Suurin osa sähköautojen latauksista tehdään kotipistokkeesta yöaikaan ja vain pieni osa tehokkaista pikalatureista.

Toinen väite, että auto pitää ladata joka ilta, on kahdelta osin väärä. Ensinnäkin autoa ei tarvitse ladata joka ilta. Suomalainen ajaa keskimäärin 52 km päivässä, joten pienitehoisella kotilaturilla autoa pitää ladata noin joka kolmas yö. Tietenkin enemmän ajavien kannattaa lisätä latausaikaa ja/tai nostaa tehoa, jolloin akussa on riittävästi virtaa.

Lisäksi autoa ei kannata ladata kuin yösähkön aikana, jolloin sähkö on halvempaa. Tällöin myös sähköverkossa on kapasiteettia johtuen luontaisesta kulutuksen vuorokausivaihtelusta.

Kirjoituksessa väitettiin, että sähköverkot eivät kestä sähköautojen kuormaa ja Oslossa ollaan jo ongelmissa sähköautojen takia.

Sähköverkon kestävyydestä on eri mieltä jopa kantaverkkoyhtiön Fingridin kehityspäällikkö Jonne Jäppinen. Fingrid-lehdessä (15.12.2016) kerrottiin, että runkoverkko kestäisi jopa koko autokannan sähköistämisen. Samassa artikkelissa esitettiin myös, että sähköautojen lataus voisi olla kuormaa tasoittava elementti, jolloin sähköverkon luonnollinen vuorokausiheilahtelu pienenisi.

Tämän lisäksi Suomessa sähkön kulutus on 8 vuoden aikana laskenut todella paljon.

Vaikka Suomen 2,5 miljoonaa autoa olisivat sähkökäyttöisiä, sähköä käytettäisiin suunnilleen saman verran kuin huippuvuotena 2007. (https://www.fingridlehti.fi/250-000-sahkoautoa-tulee-kaatuuko-kantaverkko/)

Oslon ongelmat kuulostivat oudoilta, koska seuraan sähköautoihin liittyvää uutisvirtaa tarkasti, enkä ole nähnyt tällaista uutista.

Kysyin tätä myös norjalaiselta sähköautovideoblogaajalta Bjørn Nylandilta, ja hän ei ole myöskään kuullut kyseisestä ongelmasta.

Sähköntuotannon pitää olla kestävällä pohjalla, josta myös Valtakari on syystä huolissaan. Olen samaa mieltä, että sähköä pitää tuottaa mahdollisimman kestävästi ja kotimaassa.

Toisaalta siirtyminen sähköautoihin on ekologisempaa, vaikka sähkö tuotettaisiin autoihin hiilivoimalla. Tätä on tutkinut myös yhdysvaltalainen huippuyliopisto MIT, joka on todennut, että sähköautot ovat aina ekologisempia perinteisiin autoihin verrattuna.

Tutkimustuloksista on tehty työkalu www.carboncounter.com, jossa voi vertailla eri automallien päästöjä koko elinkaaren aikana.

Sähköautoilulla on myös todellisia haasteita keksittyjen lisäksi. Näitä ovat muun muassa autojen lataaminen taloyhtiöissä ja yhteisöissä. Tähän ongelmaan valtion organisaatiot ja kunnat voisivat antaa ilmaista neuvontaa nykyisten kannustimien lisäksi.

Motiva Oy on jo tehnyt hyvän oppaan, kuinka sähköautojen lataus voidaan toteuttaa taloyhtiöissä.

Toinen haaste on latauspaikkojen luotettavuus, joka pitäisi olla huomattavasti parempi kuin se on tällä hetkellä. Nyt ongelmia voidaan vielä pistää kehityksen piikkiin, mutta latauspaikkojen luotettavuuden ja saatavuuden pitää parin seuraavan vuoden aikana nousta, jotta ne eivät ole kehityksen esteenä jatkossa.

Tässä ovat suuressa roolissa Fortumin ja Virran kaltaiset yhtiöt, joiden pitää orientoitua latausinfrastruktuurin jatkuvaan parantamiseen ja ensikäyttäjiltä saadun palautteen kuuntelemiseen.

Kehitys tapahtuu yleensä nopeasti ja “yllättäen”, joten siihen kannattaa varautua. Varautumisen voi jo aloittaa asenteen muutoksella. Se ei maksa mitään.

Jarno Hiltunen

DI, Sähköautoilija