Lukijalta: Lobbauksen ytimessä: matkakertomus Brysselistä

Lobbaus eli edunvalvonta ja vaikuttamistyö on poliittista toimintaa, jossa myös kaupungit ja maakunnat pärjäävät erinomaisesti, kun strategia, keinot ja verkostot ovat hallussa. Muun muassa tämän opimme, kun Turun kaupunginhallituksen ja Varsinais-Suomen liiton muodostamana delegaationa matkasimme kahdeksi päiväksi Brysseliin 20.–21.11.

Matkaohjelmaan sisältyi juhlaseminaari, joka järjestettiin sen kunniaksi, että alueemme edunvalvontaa toteuttavan Eurooppa-toimiston perustamisesta on kulunut 20 vuotta.

Seminaarissa 130 osallistujaa sai kuulla Turun ilmastotavoitteista, funktionaalisten elintarvikkeiden tutkimuksesta, kiertotaloudesta ja laivateollisuudesta. Puhui meille myös komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen: kehui Turussa elokuussa järjestettyä Eurooppa-foorumia ja kannusti jatkamaan erinomaista työtä. Näinhän me teemme.

Entä miten lobbausta sitten pitäisi hoitaa, jotta se olisi mahdollisimman tehokasta?

”Ei täällä kukaan tiedä tunnin junasta, mutta eurooppalaisista ydinverkkokäytävistä ja pääväylistä keskustellaan jatkuvasti”, sai Turun kaupunginhallitus kuulla Brysselin seminaarimatkalla Aura Sallalta. Hän työskentelee komission puheenjohtajan kabinetissa – EU:n ytimessä.

Oikeiden sanavalintojen lisäksi ratkaisee ajoitus, hyvä itsetunto (sen me varsinaissuomalaiset kuulemma omaammekin) sekä myötätuuleen kulkeminen. Tarkoittaen sitä, että edistettävien hankkeiden on nivouduttava laajempiin kokonaisuuksiin, joiden takana on valmiiksi poliittista tahtoa.

Turkulaiset ovat aiemmin saaneet EU-rahoitusta esimerkiksi kirjastosiltaan. Nyt käynnissä on hankkeita Itämeren suojelusta maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Turun ja Helsingin välille suunniteltua tunnin junaa viedään voimakkaasti eteenpäin sekä eduskunnassa että EU:ssa. Tunnin juna palvelee maakuntamme asukkaita, mutta se on hankkeena hyvä nähdä myös eurooppalaisena projektina.

Vaikuttamistyö on pitkäjänteistä tekemistä, jossa asioiden lisäksi on tunnettava laaja joukko ihmisiä. Näitä vinkkejä kuulimme matkan aikana monilta vaikuttamisen ammattilaisilta. Asia on osattava esittää sille henkilölle, jonka kädessä kynä kulloinkin kulkee, muotoili osuvasti entinen suurlähettiläs Jan Store.

Kiitos vielä Eurooppa-toimistomme johtajalle Saara Nuotio-Coulonille ja toimiston muulle väelle seminaarimatkasta. Opimme paljon ja teemme poliitikkoina oman osuutemme siinä, että Turku ja Varsinais-Suomi porskuttavat eteenpäin kasvun merkeissä.

Sini Ruohonen

Turun kaupunginhallituksen jäsen (kok)