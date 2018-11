Lukijalta: Tervehdyskirjeen on tarkoitus tutustuttaa seniorirannekkeen palveluihin

Turun kaupungin tervehdyskirje 65 vuotta täyttäville on herättänyt kysymyksiä. Asiaa on käsitelty muun muassa Turun Sanomissa 21.10. artikkelissa "Miksi kaikki 65-vuotiaat eivät ole saaneet vapaalippujaan?"

Kaupungin lähettämän tervehdyskirjeen tarkoituksena on ollut ilahduttaa 65 vuotta täyttäviä turkulaisia ja antaa heille mahdollisuus jo etukäteen tutustua seniorirannekkeen palveluihin.

Kirjeen kääntöpuolella on pääsyliput kahteen liikuntapaikkakäyntiin, kahteen Turun filharmonisen orkesterin konserttiin ja Turun linnaan. Pääsylippuja voi käyttää ainoastaan henkilö, jonka nimi on merkitty kirjeen vastaanottajaksi. Liput ovat voimassa puoli vuotta.

Tervehdyskirjeitä on postitettu 65 vuotta täyttäville henkilöille vuodesta 2014 alkaen kahdesti vuodessa. Helmikuussa kirje on lähetetty 1.1.–30.6. syntymäpäiviään viettäville ja elokuussa 1.7.–31.12. merkkipäiväänsä viettäville. Vastaanottajia on vuositasolla ollut noin 2 000.

Miksi sitten kaikki eivät saa tervehdyskirjettä? Kirje lähetetään kustannussyistä mainoskirjeenä. Kirje ei siten mene perille henkilölle, jolla on suoramarkkinointikielto joko väestötietojärjestelmässä tai Postissa, ns. Posti-Robinson, jolla rajoitetaan osoitteellista suoramarkkinointia. Kiellot jokainen tekee itse, ja voimassaolevat kiellot voi tarkistaa Väestötietorekisterikeskuksesta tai maistraatista.

Vaikka tervehdys lähetetään mainoskirjeenä, kuoressa kuitenkin lukee lähettäjän eli Turun kaupungin nimi.

Kirjeen perään on kysellyt 35 henkilöä, joilla on ollut 65-vuotissyntymäpäivä tänä vuonna. Selvityksissä on käynyt ilmi, että kirje ei ole mennyt perille 28 henkilölle siksi, että heillä on ollut suorapostituskielto, vaikka he eivät itse ole sitä tienneet. Kaksi henkilöä on oleskellut muussa osoitteessa kuin siinä, joka heillä on väestötietojärjestelmässä. Vain viiden henkilön osalta kirjeen kohtalo jäi epäselväksi.

Kaikille näille 35 henkilölle on toimitettu uusi kirje. Tämän lisäksi yhteydenottoja on tullut aikaisempina vuosina 65 vuotta täyttäneiltä. Heille uutta kirjettä ei kuitenkaan enää toimiteta.

Kirjeen toimitusprosessi on sähköinen. Tervehdyskirjeen ja sen kääntöpuolen pääsyliput sekä seniorirannekkeen esitteen tuottaa Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala. Aineisto toimitetaan painotalolle sähköisesti ja vastaanottajien eli 65 vuotta täyttävien turkulaisten osoitteet Posti poimii väestötietojärjestelmästä. Painotalo tulostaa aineiston ja postittaa kirjeet.

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala on jokaisella lähetyskerralla tiedottanut ja uutisoinut kirjeen lähettämisestä, jotta mahdollisimman moni osaisi tarkkailla postiaan. Turkulaiset tiedotusvälineet ovat myös kiitettävästi aina uutisoineet asian.

Olemme myös kertoneet lähetyksestä Turun kaupungin nettisivuilla ja sosiaalisen median eri kanavilla.

Kaikessa viestinnässämme olemme korostaneet, että suoramarkkinointikielto estää kirjeen saapumisen, ja olemme neuvoneet olemaan yhteydessä Turun kaupungin Liikuntapalvelukeskukseen, josta kirje voidaan jälkeenpäinkin toimittaa. Toivomme, että entistä useampi osaa jatkossa kysyä kirjeen perään, jos sitä ei kuulu.

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala toivoo, että mahdollisimman moni eläkeläinen huolehtisi hyvinvoinnistaan liikunnan ja kulttuurin keinoin.

Liikunnan ja kulttuurin harrastaminen on seniorirannekkeen avulla hyvin edullista. Puolen vuoden käyttömaksulla eli 40 eurolla käytössä ovat Turun kaupungin uimalaitokset ja kuntosalit sekä kausittain vaihtuvat kulttuuripalvelut.

Ranneketta saa käyttää kerran päivässä, jolloin päivähinnaksi tulee n. 22 senttiä. Kerran viikossa käytettäessä harrastuskerran hinta jää vielä n. 1,5 euroon. Ensimmäisellä puolen vuoden käyttömaksun latauskerralla on lisäksi maksettava 8 euroa rannekkeesta. Seniorirannekkeella ei ole yläikärajaa.

Johanna Friman

vs. liikuntapalvelupäällikkö

Roosa-Mari Neitola

liikuntapalveluvastaava

Liikuntapalvelukeskus

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala