Lukijalta: Ratikassa on sittenkin järkeä

Jukka Löyttyniemi kirjoitti mielipidekirjoituksessa (TS 21.11.) ”Raitsikka on järjetön hanke” näkemyksistään raitsikan heikkouksista.

Teksti lähti väitteellä: ”Onko kukaan ajatellut, että satojen miljoonien hanketta viedään eteenpäin, vaikka raitsikoiden käyttäjiä tulisi sen myötä lisää ehkä pari sataa henkilöä”. Väite on mieletön.

Raitiotien kapasiteetti on laskentatavasta riippuen moninkertainen busseihin verrattuna. Myös dieselhaitaribusseihin verraten. Turussa on puhuttu "superbusseista". Superbussi on periturkulainen keksintö. Käyttöön tulisivat todennäköisesti dieselhaitaribussit, jotka parhaimmillaankin olisivat vain osin sähkökäyttöisiä.

Uusia käyttäjiä raitsikalle tulee monesta syystä. Keskeisin niistä on se, että raitiotie on ennen kaikkea kaupunkikehityshanke. Rakentamisesta tulee tiiviimpää ja asunnoista raitotien varrella halutumpia. Helsingin asuntoilmoituksissa mainitaan heti kärkeen, jos asunto on raitiotiepysäkin lähellä.

Raitsikkaa pidetään mukavana, ennustettavana ja vetovoimaisena liikkumismuotona. Tärinää ja sivuttaisliikkettä on vähän. Kulku on ennustettavaa, kun maassa näkyy kiskot ja ne kertovat siitä, mihin raitiovaunu on pysäkiltä lähdössä.

Modernin raitsikan ovikynnys on matala ja etäisyys raitiovaunuun on aina sama. Bussista ei tiedä, mihin kohtaan se osuu.

Raiteiden vetovoima on monen tekijän summa.

Löyttyniemi ehdottaa myös, että ruuhkaisille reiteille laitettaisiin pari bussia peräkkäin. Jos vuoroväli on alle 2,5 minuuttia, johtaa se siihen, että käytännössä bussit ajavat letkassa. Raitsikan kapasiteetin ansiosta vuoroväli voidaan pitää suosituilla reiteillä sellaisena, etteivät raitiovaunut aja peräkkäin.

Löyttyniemi myös väittää, että bussipysäkkien siirto olisi edullisempaa ja helpompaa. Turkuun suunnittelupöydällä ollut haitaribussiverkosto vaatii vankemmat pysäkkijärjestelyt kuin perinteinen bussi. Niitä ei siirretä helposti.

Raitiotien etu kaupunkikehityshankkeena on juuri sen ennustettavuus. Pysäkit ovat niillä paikoillaan vuosikymmeniä. Yritys tai asunnonostaja voi luottaa siihen, ettei joukkoliikenteen taso alueella laske. Raiteet vetävät elämää puoleensa ja alueen vetovoima vain kasvaa vuosien myötä.

Löyttyniemen väite siitä, ettei raitioteitä enää rakennettaisi kuin pariin kaupunkiin, ei pidä paikkaansa. Pikaraitioteitä ollaan rakennettu useaan kaupunkiin ympäri maailmaa viime vuosina. Esimerkkeinä Montpellier, Bergen ja Göteborg.

Löyttyniemen näkökannoista kiintoisimpia oli tämä: ”...kaikki joukkoliikenne pitäisi viedä pois torin ympäriltä esimerkiksi linja-autoasemalle, josta olisi esimerkiksi nonstop-yhteys torille vaikka tunnelissa.”

Tunnelihanke kaupungin keskustan ali tulisi kalliiksi. Tampereen rantatunneli maksoi yli 190 miljoonaa euroa ja sillä oli pituutta 2,3 kilometriä. Turun keskustan ali tuleva 800 metrin tunneli maksaisi siitä noin puolet.

Konsta Weber

kaupunginvaltuutettu, Turun Vihreän kunnallisjärjestön puheenjohtaja