Lukijalta: Itäharjun läpiajon lopettaminen aiheuttaisi useita ongelmia

TS:n uutisen (21.11.) mukaan autojen läpikulkuliikenne Kalevantieltä Vanhalle Hämeentielle ollaan lopettamassa. Uutisen mukaan nykyisin ”autot porhaltavat Karjakatua ja -kujaa pitkin ja menopelien määrä kasvaa ylen aikaa”.

Havaintojeni mukaan liikenne Karjakadulla sujuu varsin maltillisesti 30 km:n nopeusrajoituksen ja raskaan liikenteen kiellon avulla, eikä mistään porhaltamisesta voida puhua. Nopeusrajoituksia Karjakadulla tuskin rikotaan enempää kuin muuallakaan Itäharjulla tai Turussa, siitä pitävät huolen jo riittävän tiheään asennetut hidastustöyssyt.

Lisäksi nopeusvalvontaa voitaisiin nykytekniikalla huomattavasti parantaa, kuten on tehty esimerkiksi Helsingissä. Karjakadun asvalttipinta on täysin sileä, eikä se voi 30 km:n nopeudella ajettaessa aiheuttaa mitään erikoista tärinää talojen sisällä. Mitä Karjakatua pitkin kulkevan liikenteen kasvuun tulee, se tuskin on suurempi kuin muuallakaan Turussa. Se, että liikenne kasvaa, ei voi olla kenellekään yllätys. Sillä perustella pitäisi Turussa tehdä lukemattomia liikennejärjestelyjä.

Karjakadun sulkeminen pidentäisi ajomatkoja Itäharjulla kohtuuttomasti, kun se katkaisisi monilta järkevät yhteydet muun muassa Itäharjun suurimpiin kauppakeskuksiin Prismaan ja Lidliin sekä Halisten suunnassa Impivaaran urheilukeskukseen.

Ihmetyttääkin, ettei Prisman ja Lidlin ole mitenkään havaittu puuttuneen käynnissä olevaan hankkeeseen, sillä jos se toteutuu, tiedossa on merkittävän asiakasmäärän siirtyminen kilpailijoille. Kuitenkin itäharjulaisten olisi syytä suosia itäharjulaisia yrityksiä.

Tosiasia on, että yhdestä paikasta lopetettava liikenne siirtyy toisaalle, usein ajomatkaa huomattavasti pidentäen. Tällöin myös hiilidioksidipäästöt tietenkin lisääntyvät.

Autoala sitoutui laskemaan hiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, 4 prosenttia vuodessa.

Karjakadun läpiajon ratkaisulla on signaalimerkitys siihen, miten päästöjen vähennykseen Turussa suhtaudutaan.

Pentti Mutanen