Lukijalta: Eläinten oikeudellista asemaa vahvistettava

Maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestön (MTK:n) edustaja Leena Suojala toteaa (TS 17.11.) Suomen eläinoikeusjuristit ry:n olevan akateeminen ääriryhmittymä, jolla ei ole kosketuspintaa kotieläintalouden ja ruuantuotannon kanssa.

Suojala myös toteaa ihmisen olevan luonnontieteellisestä näkökulmasta sekasyöjä, jonka ruokavalioon liha kuuluu olennaisena osana. Lisäksi hän korostaa, että kommunikointi eläinten kanssa on aina rajallista, ja siten este asianosaiskelpoisuudelle.

Olemme erittäin tyytyväisiä mahdollisuudesta korjata MTK:n käsityksiä.

Ensinnäkin, Suomen eläinoikeusjuristit ry:n varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä juristit ja oikeustieteen opiskelijat. Tukijäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka haluaa tukea yhdistyksen tavoitteita.

Suomen eläinoikeusjuristit ry pyrkii parantamaan eläinten asemaa yhteiskunnassa muun muassa ajamalla eläimille perusoikeuksia. Yhdistys myös edistää eläinoikeuden opetusta ja akateemista tutkimusta Suomessa. Vajaan vuoden toiminnan jälkeen yhdistyksellä on jo kymmeniä jäseniä.

Kolme yhdistyksen hallituksen jäsentä on väitellyt tohtoriksi oikeustieteestä ja erikoistunut eläimiä koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin.

Erityisesti yhdistyksen puheenjohtaja Birgitta Wahlberg on tutustunut eri eläinlajien tuotantoon useampien viikkojen ajan eri tiloilla, eläinkuljetusten tarkastamiseen poliisin ja läänineläinlääkärin kanssa sekä eri eläinlajien teurastamiseen eri teurastamoissa Suomessa.

Wahlberg ja hallituksen jäsen OTT Tarja Koskela hyödyntävät tutkimustyössään paljon empiiristä aineistoa. Juuri eläintuotannon todellisuuden näkeminen ja empiirisen tutkimustyön tulokset ovat johtaneet kyseenalaistamaan nykyisen eläinsuojelulainsäädännön mahdollisuudet tosiasiallisesti suojella eläimiä.

Erityisesti elintarviketuotannossa käytettävien eläinten todellisuus osoittaa nykyisen eläinsuojelulainsäädännön hampaattomuuden.

Eläinten hyvinvoinnin edellytyksiin ja varmistamiseen keskittyvää eläinsuojelulainsäädäntöä tarvitaan eittämättä tulevaisuudessakin, mutta eläinten oikeudellista asemaa on samalla vahvistettava ihmiseen nähden.

Toiseksi, lihansyönnin välttämättömyyden korostaminen MTK:n toimesta on ymmärrettävää. Toistamalla käsityksiä sekasyönnin välttämättömyydestä pyritään yleensä häivyttämään eläintuotantoon liittyviä vaiheita, kuten esimerkiksi eläinyksilöiden tappamista.

Lihansyönti ei enää nykypäivänä ole välttämätöntä ihmiselle. Tutkimuksissa nousevat enenevissä määrin esiin lihansyönnin negatiiviset vaikutukset niin terveydelle kuin ympäristöllekin.

Lisäksi on muistettava, että kun henkilökohtaisella valinnalla on uhri, valinnan ei enää tulisi olla oikeusvaltiossa henkilökohtainen. Julkisen vallan tulisikin vahvemmin ohjata yhteiskuntaa kohti ihmisten ja muiden eläinten välistä kunnioittavaa yhteiseloa meidän kaikkien ja myös tulevien sukupolvien hyväksi. Siihen yhdistyksemme ehdotus eläinten perusoikeuksiksi on oiva työkalu.

Kolmanneksi, jutussa väitetään virheellisesti yhdistyksemme esittäneen eläimille oikeustoimikelpoisuutta. Oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa ihmisen kykyä esimerkiksi tehdä sopimuksia itsenäisesti. Sen ulottaminen eläimille olisikin absurdia.

Sen sijaan esitämme eläimille asianosaiskelpoisuutta. Tämä tarkoittaisi sitä, että eläimiä koskevissa viranomaisasioissa ja oikeudenkäynneissä eläimellä olisi edustaja, joka valvoisi eläimen intressiä ja voisi esimerkiksi valittaa päätöksestä.

Olemme mielellämme mukana keskustelussa eläinten oikeudellisen aseman tulevaisuudesta yhteiskunnassamme. Yhdistyksemme tekemään ehdotukseen ja sen perusteluihin voi tutustua tarkemmin kotisivuillamme.

Suomen eläinoikeusjuristit ry:n hallituksen puolesta

Birgitta Wahlberg, VTT, julkisoikeus; Visa Kurki, PhD, oikeustiede; Susanna Pirilä, OTM; Tarja Koskela, OTT