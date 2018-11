Lukijalta: Museohanke vaalii Gadolinin perintöä

Johan Gadolin oli kemian professorina Turun Akatemiassa vuosina 1796–1822. Toimessaan hän oli erinomaisen etevä ja monipuolinen aikalaistensa joukossa ja muun muassa Kuninkaallisen Tiedeakatemian jäsen.

Kaupunginvaltuutettu Ulla Achrén on 12.11. tehnyt valtuustoaloitteen Gadolinin perinnön säilyttämiseksi. Siinä esitetään myös Luostarikatu 5:ssä olevan Gadolinin itsensä rakentaman laboratoriorakennuksen ottamista museokäyttöön.

Professori emeritus Timo Soikkanen ja Turku-seura ovat jo aiemmin tehneet tästä aloitteen ja arvattavasti lukemattomat kemistit ja historiasta kiinnostuneet, jotka ovat tienneet laboratoriorakennuksen olemassaolosta, ovat tätä toivoneet.

Gadolinin oma asunto Kaskenkadulla on vuosikymmeniä sitten antanut tilaa kerrostalolle. Uuden talon seinässä oleva pronssikyltti kertoo tästä.

Onneksi kukaan ei ole tarvinnut laboratorion maa-alaa uudisrakennukselle ja rakennus onkin nyt suojattu. Uusien suunnitelmien mukaan tontille kaavaillaan kerrostaloja, mikä ei estä laboratorion ja sen uudempien laajennusosien muuttamista museoksi Johan Gadolinin kunniaksi sekä myöhäisempien kemistipolvien nimekkäiden edustajien esittelytilaksi näytteille asetettavien instrumenttien ja audiovisuaalisten laitteiden avulla, jotka museoissa innostavat tutustumaan mainittuihin tutkijoihin, esilläoleviin esineisiin, niiden toimintaan sekä historiaan.

Tällaisella museolla on jo kaupallinen ”brändinsä”. Alkuaine Gadolinium kuuluu harvinaisiin maametalleihin, joiden käyttö korkeateknologiassa, elektroniikassa ja lääketieteessä aiheuttaa jopa ongelmia maailmanpolitiikassa. Johan Gadolin on ainoa suomalainen, jonka nimi on annettu alkuaineelle. Toistaiseksi vain 14 tiedemiestä on saanut tämän kunnian.

Turun Akatemia oli Ruotsin kolmanneksi vanhin yliopisto ja voimme olettaa, että ruotsalaiset akateemiset piirit sekä kemian teollisuuden vaikuttajat tuntevat halukkuutta tulla mukaan museohankkeeseen luomaan yhdessä kaikkia kansalaisia kiinnostavan modernin museon vanhoissa uudistetuissa tiloissa.

Onko Gadolinium alkuaine vai myös uuden museon nimi? Peruskivi on jo olemassa: kannattakaamme Ullan aloitetta niin, että museohanke käynnistyy Turun kaupungin johdolla, monen tahon tukemana ja saamme yhden todellisen vetonaulan lisää Turkuun!

Krister Steinby

DI, kemisti

Turku