Lukijalta: Omaishoitaja on kotikunnalleen lottovoitto, mutta kuinka kauan?

Omaishoito koskettaa lähes jokaista jossakin vaiheessa elämää, joko omaishoitajana tai hoidettavana. Omaishoitotilanteisiin liittyy usein iso elämänmuutos omaishoitoperheessä.

Omaishoito on olennainen osa hoivan ja hoidon kokonaisuutta. Se tarjoaa inhimillisen ja vaihtoehtoisen hoitomuodon.

Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 henkilöä, jotka toimivat läheisensä pääasiallisena auttajana. Noin 60 000 henkilön auttaminen on sitovaa hoivaa ja huolenpitoa, mutta vain runsaalla 46 000 henkilöllä on omaishoitosopimus ja kunnan maksama hoitopalkkio.

Työ on usein raskasta ja ympärivuorokautista työtä viikon kaikkina päivinä 330 vuorokautta vuodessa, jos onnistuu pitämään lakisääteiset vapaapäivänsä.

Turun seudun lukuja ei ole kerätty, mutta esimerkiksi Turussa aikuista hoitavilla omaishoidon tukipalkkio on noin 1200:lla. Alle 18-vuotiaita hoitavilla sopimus on noin 600:lla.

Osa omaishoitotyötä tekevistä ei oivalla olevansa omaishoitajia. Iäkkäitä vanhempiaan tai puolisoaan hoitava kokee huolenpidon kuuluvan elämänmenoon, olevan velvollisuus. Vastasyntyneen vammaisen lapsen kanssa synnytysosastolta kotiutuva ei moneen vuoteen ajattele olevansa omaishoitaja vaan äiti.

Ohjausta ja neuvontaa sekä edunvalvontaan liittyvää tietoutta ei ole omaishoitajalle aina annettu sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteydessä, vaikka omaishoitotilanne on todettu. Syynä on usein kiireinen työtahti tai tiedon puute.

Tätä vajausta pyrkivät omaishoitajayhdistykset paikkaamaan.

Tänä syksynä 20 vuotta täyttänyt Turun Seudun Omaishoitajat ry on alusta alkaen pitänyt keskeisenä toimintamuotonaan ohjausta ja neuvontaa.

Ohjauksessa taloudellisen tuen hakemisen ohella omaishoitajaperheen jaksamista tukevat palvelut selvitetään. Myös sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten opetussuunnitelmiin on pyritty saamaan tietoa omaishoitajuudesta.

Viime aikoina yhä useammin yhdistyksessämme kohtaamme omaishoitajia, jotka eivät uskalla hakeutua virallisiksi omaishoitajiksi. He ovat saaneet virheellistä ja pelottavaa, mutta osin myös todenperäistä tietoa siitä, että omien voimien ehtyessä ei hoidettavalle löydy hoitopaikkaa. Näin on esimerkiksi Turun kaupungin muistisairaiden päivätoiminnassa.

Kun hoidettavan ei enää koeta hyötyvän päivätoiminnasta hänet jätetään omaishoitajan hoiviin, vaikka olisi jo ympärivuorokautisen hoidon aika.

Myös muiden omaishoitoperheen tukemiseen tarkoitettujen palvelujen hakemista aristellaan. Jopa omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin ei ole osallistuttu, tosin osallistuminen on viime aikoina parantunut.

Työssäkäyvät ja nuoret omaishoitajat eivät uskalla nykyisessä työmarkkinatilanteessa sitoutua omaishoitoon. Omaishoitajaliitto on jo kauan pitänyt yhtenä kärkihankkeena työnantajiin vaikuttamisen niin, että omaishoitotilanteen vaihtelut voitaisiin ottaa huomioon työsuhteessa.

Vaikka halua ja sitoutumista oman läheisen hoitamiseen olisi, uskallusta puuttuu. Myös yhteistyö työvoimaviranomaisten kanssa ontuu. Jos aikaisemmin työssä käyvä omaishoitaja joutuu työnhakijaksi ei olekaan itsestään selvää, että hänet hyväksytään työnhakijaksi, vaikka aikaisemmin työn ja omaishoidon yhteensovittaminen on onnistunut.

Osa omaishoitajista ei oman vakaumuksensa vuoksi halua viralliseksi, taloudellista tukea saavaksi omaishoitajaksi. Tätä vakaumusta tulee myös kunnioittaa.

Omaishoito on inhimillinen ja usein sekä hoidettavan että hoitajan ensisijainen toive. Yhteiskunta kuitenkin tukee erittäin kitsaasti omaishoitajia. Alimmassa palkkioluokassa, jossa valtaosa omaishoitajista on, tuki on keskimäärin 460 euroa kuukaudessa ja tästä maksetaan vero.

Laitoshoidon ja palveluasumisen kustannukset vaihtelevat palvelutarpeen mukaan, mutta keskimääräiset kustannukset maassamme ovat 2 500–15 000 euroa kuukaudessa.

Omaishoitaja on siis lottovoitto kotikunnalleen nyt ja tulevaisuudessa, kun suuret ikäluokat tulevat hoidon tarvitsijoiksi.

Toivottavaa olisi, että päättäjät niin kunnissa kuin ehkä sitten maakunnassa osaisivat laskea omaishoitajan arvon, jotta hoidettaville riittäisi hoitajia kotiin, omaan tuttuun ympäristöön.

On kuitenkin todettava, että valtiovalta haluaa kehittää ja tukea omaishoitoa ja perhehoitoa. Kunnat ovat saaneet 90 miljoonaa euroa tänä vuonna ylimääräistä kehittämisrahaa perhe- ja peruspalveluministerin kertoman mukaan.

Omaishoidossa työskentelevät ja järjestöjen edustajat kyselevät, missä rahat ovat ja mitä niillä tehdään. Omaishoito tarvitsee rahansa.

Seija Paatero

terveydenhuoltoneuvos

Turun Seudun Omaishoitajat ry:n puheenjohtaja