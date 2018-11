Lukijalta: Vähäpäästöinen liikenne – mahdollisuus vai utopiaa?

Ilmastonmuutoskeskustelun yhteydessä on keskeiseksi asiaksi noussut liikenteen vähäpäästöisyys, mikä on hyvä asia. Moni lukija muistanee Turun Anikaistenkadun heikon ilmanlaadun takavuosikymmeninä. Tänä päivänä ilmanlaatumme on pääosin parempi, sikäli kun se johtuu liikenteen päästöistä.

Suomi on mukana kasvihuonepäästöjen vähentämistoimissa ja sen myötä pyritään liikenteen päästöjä edelleen vähentämään. Autot ovat kehittyneet yhä vähäpäästöisemmiksi.

Viime kädessä rakaisevaa on kuitenkin se, kuinka paljon fossiilisia polttoaineita aiomme tulevaisuudessa polttaa. Luonnon kannalta ei ole suurempaa merkitystä poltammeko kaikki nyt vai myöhemmin.

Mitä autoliikenteen sähköistämisen suhteen tehdään, on yhtä ratkaisevaa. Tällä hetkellä heitetään palloja ilmaan ja vaaditaan bensa- ja dieselautoille "ohjaavaa" verotusta ja maksuja, jotta saadaan enemmän sähköautoja liikenteeseen. Kukaan ei kuitenkaan ole kertonut mistä ja miten sähkö saadaan, kun sähköautojen määrä kasvaa merkittävästi.

Täyssähköautot, kuten Tesla, vaativat hurjia lataustehoja, joihin emme ole varautuneet. Kyse ei ole pelkästään taloyhtiöiden sähköverkkojen vahvistamisesta (mikä on oma ongelmansa) vaan myös kaupunkien sähköinfran merkittävästä nykyaikaistamisesta.

Tähän esimerkiksi Turun kaupungilla tuskin on suunnitelmia ja valmiutta lähivuosikymmeninä. Kaupunki voikin omalta osaltaan kertoa, miten aikoo tämän puolen hoitaa ja mitkä kustannukset ovat.

Norjassa valtio tukee sähköautoilua erittäin avokätisesti, mikä on johtanut sähköautokannan huimaan kasvuun. Tällä hetkellä Oslon ympäristöaluilla sähköverkot ovat helisemässä, kun latausvirta ei riitä ja sähköverkko ylikuormittuu.

Vahvistusta kaipaavan sähköverkon lisäksi itse sähköä pitää myös tuottaa merkittävästi enemmän kuin nyt. Samalla pitää huomioida sähkön säätötarpeen muuttuminen.

Ilmiö on sama kuin kylmänä helmikuisena talviperjantaina, kun töistä palattuamme laitamme sekä lämmityksen että sähkökiukaat päälle samaan aikaan. Sähköautojen akkujen latausteho vain on moninkertainen sähkökiukaisiin verrattuna ja ilmiö toistuu joka ilta vuoden ympäri. Aamupäivällä ja päivällä sähköntarve sitten laskee suurin piirtein nykyhetken tasolle.

Valtava tarve-ero edellyttää suurta sähkötuotannon kapasiteettia, jota voidaan ajaa eri tehoilla. Kivihiiltä tai muita fossiilisia säätöenergianlähteitä ei voida käyttää, koska koko sähköautoilussa ei silloin olisi tolkkua. Päästöt siirtyisivät pakoputkista piippuihin.

Nykyiset hybridiautot eivät ole ratkaisu päästöjen vähentämiseen. Niiden todellinen arkipäivän päästömäärä ja polttoainekulutus voi olla jopa suurempi kuin vastaavilla perinteisillä autoilla.

En itse millään tavoin vastusta sähköautoilua, päinvastoin. Tekniikka ja yhteiskunta kehittyvät jatkuvasti, mikä on hyvä asia. Pyydän vain, että keskusteluun otetaan mukaan konkreettiset toimenpiteet ja arvioidaan niiden kustannukset ja sitä kautta katsotaan, mitä oikeasti voimme ja haluamme tehdä.

Tuskin haluamme 1970-luvun öljykriisin muuttuvan 2020-luvun sähkökriisiksi, jolloin sähköautojen lataaminen seisoo, kun kaikille ei riitä sähköä. Eikä riitä kotitalouksillekaan.

Daniel Valtakari

Tekniikan tohtori