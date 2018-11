Lukijalta: Yksityiset vesiosuuskunnat rakentavat verkostot edullisesti

Olen sivustaseuraajana Satava-Kakskerta vesiosuuskunnan toiminta-aluehankkeessa. Olin vesiosuuskunnan johtotehtävissä Kustavissa 2007–2016 VOK Kustavi Osk:ssa (entinen Kaurissalon vesiosuuskunta), jossa on jäsenenä noin 730 kiinteistöä, investoinnit yli 7 miljoonaa euroa.

Toiminta-alue vahvistettiin vuonna 2014. Kunnassa pelättiin sen aiheuttavan valituksia ja runsaasti poikkeuslupahakemuksia. Tähän mennessä ei ole kuitenkaan yhtään poikkeuslupahakemusta eikä valitusta, mutta ei myöskään yhtään pakkoliittymää.

Kunta ohjaa alueen uudisrakennukset ja merkittävät laajennukset rakennuslupamenettelyllä osuuskunnan jätevesiverkostoon. Kunta ei myöskään salli muita jätevesiratkaisuja tälle alueelle. Tämä on järkevää ja riidatonta toimintaa.

Vesiosuuskunnan taloutta arvioitaessa pitää tuntea osuuskunnan pääoman muodostus. Jäsen maksaa osuusmaksun (VOK Kustavissa 200 euroa) ja liittymismaksun (VOK Kustavissa vesi + jätevesi 14 600 euroa). Näillä rahoitetaan rakentaminen.

Kirjanpitolain mukaan kuitenkin vain osuusmaksu on omaa pääomaa ja liittymismaksu on vierasta pääomaa, koska se on alv-säädösten takia palautuskelpoinen tietyissä olosuhteissa.

Tuloslaskelmassa tehdään kuitenkin poistot rakennuskustannuksista vuosittain, jolloin tulos on luonnollisesti negatiivinen. Oma pääoma menee näin ollen negatiiviseksi muutamassa vuodessa. Siksi osuuskunnat julkaisevat toimintakertomuksessaan korjatun oman pääoman, jossa liittymismaksu on omaa pääomaa. VOK Kustavissa korjattu oma pääoma on yli 4 miljoonaa euroa.

Arvioitaessa osuuskunnan taloudellista tilaa pitää tarkastella tuloslaskelman tulosta ennen poistoja ja korjattua omaa pääomaa.

Yksityiset vesiosuuskunnat rakentavat verkoston haja-asutusalueella huomattavasti edullisemmin kuin kunnat tai kaupungit. Olen seurannut 10 vuoden aikana hintoja per metri. Osuuskuntien hinnat ovat jopa alle puolet kuntien rakennuskustannuksista.

Järkevä kaupunki tai kunta vahvistaa osuuskunnalle toiminta-alueen ja ohjaa alueen kiinteistöt ”pehmeästi” osuuskunnan verkostoon, joka voidaan myöhemmin liittää osaksi kunnan omaa verkostoa.

Jukka Ikuli