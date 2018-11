Lukijalta: Taistelu EU-paikoista alkaa

Kevään 2019 vaalien jälkeen syksyllä aloittaa uusi EU-parlamentti ja tämän jälkeen uusi komissio. Myös Euroopan keskuspankin pääjohtaja vaihtuu syksyllä 2019. Talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea saavat uudet jäsenet.

Parlamentin johtajien paikkajakoa spekuloidaan jo täyttä päätä. Suomessa tulisi siirtyä EU-parlamenttivaaleissa listavaaleihin, koska on todennäköistä, että suurten puolueiden listojen ykköset menevät läpi. Jos Iso-Britannia eroaa EU:sta, Suomi saa yhden lisäpaikan parlamentista. Tämä voisi olla Ahvenanmaan paikka. Tosin sen kansliaministeri on alueiden komitean jäsen, mutta parlamentti on päättävä elin, komitea antaa lausuntoja.

EU:ssa on merkittäviä paikkoja useita: komission puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja, parlamentin puhemies, ulko- ja turvallisuuspoliittinen korkea edustaja sekä Euroopan keskuspankin pääjohtaja.

Perinteiseen tapaan suomalaisia on istutetuttu etukäteen jokaiselle korkealle paikalle. On aina varottava, ettei käy samoin kuin Jaska Jokuselle: hetken jo olivat voiton avaimet käsissämme, mutta sitten ottelu alkoi.

Paikkojen täyttäminen on monitahoinen palapeli, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Saksa ottanee jälleen täyttämisen peliohjaimet käsiinsä. Tosin Merkelin asema on heikompi kuin aikaisemmin.

Kun Manfred Weber on kärkiehdokas komissioon, saksalaiset tarvitsevat uskottavan ehdokkaan Euroopan keskuspankkiin. Tässä on pelin paikka Suomelle, koska meillä on kaksi kovaa nimeä: Erkki Liikanen ja Olli Rehn. Osaavia henkilöitä molemmat ja perusajattelussa molemmat lienevät saksalaisten hyväksyttävissä.

Suomen komissaarin valitsee vaalien jälkeen muodostettava uusi hallitus. Jos Antti Rinne on pääministeri, niin valinta voi olla vaikea. Esko Ahon hallituksen aikana Erkki Liikasesta tuli Suomen ensimmäinen komissaari.

Olisi oikeus ja kohtuus nimittää Aleksander Stubb Suomen komissaariksi. Hänen tasoisiaan henkilöitä ei kasva joka oksalla; sen näytti äskeinen taistelu kärkiehdokkuudesta.

Ottelu ei ole vielä alkanut, nyt vasta verrytellään. Ensimmäinen erä ratkaisi kärkiehdokkaan ja sitten alkaa toinen erä.

Sampsa Saralehto

Valtiot. tri