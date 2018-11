Lukijalta: Raitsikka on järjetön hanke

Onko kukaan ajatellut, että satojen miljoonien hanketta viedään eteenpäin, vaikka raitsikoiden käyttäjiä tulisi sen myötä lisää ehkä pari sataa henkilöä? Nykyiset bussit toimivat ja bussia käyttävät siirtyisivät raitsikkaan. Mistä tulevat uudet käyttäjät? Niitä ei tule sen takia, että bussit muuttuvat raitsikoiksi tai että kyyti on tasaisempaa.

Jos tarvitaan lisää kapasiteettia niin laitetaan 2 tavallista bussia peräkkäin ruuhkaisille vuoroille, se ei maksaisi paljoa. Ei tarvita edes superbusseja. Tavallisia busseja, joita saa varmaan jo sähköisinä versioina. Näitä busseja ei ole otettu vertailuun mukaan, koska bussit näyttävät liian halvoilta kun verrataan raitsikoihin, siksi halutaan vain vertailla superbusseja raitsikoihin.

Useat tahot sekä Turun joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte (TS 27.10.) suosittelevat raitsikkaa perusteena muun muassa kaupunkikehitys, ilmastotavoite ja vaikutus tuleviin investointeihin sekä linjojen pysyvyyteen.

Miten kaupunki raitsikoista kehittyy, koska palataan takaisin 1960-luvulle? Maailmassa uusista raitsikoista on kiinnostunut vain pari kaupunkia, sadat tuhannet muut toteuttavat joukkoliikenteen eri tavalla. Ilmastohyödyt ovat marginaalisia, koska teknologia kehittyy myös autoissa ja busseissa koko ajan. On aivan turha puhua päästötavoitteista 10 tai 20 vuoden päästä. Kukaan ei tiedä, minkälaista teknologiaa silloin on tarjolla.

Jos halutaan lisää investointeja, niin kaupunki voi luvata yrityksille, että bussilinjat vedetään sinne, minne yritykset haluavat ja niin pitkäksi aikaa kuin on tarvetta. Ei niin, että kaupunki osoittaa yrityksille paikat ja lukitsee raitsikkalinjat pysyvästi, vaikka yritykset muuttaisivat pois myöhemmin.

Ehkä maan arvo nousee, jos vedettäisiin raitsikkalinja jollekin alueelle, mutta muualla maan arvo laskisi. Mitä tulee linjojen pysyvyyteen, Turku lukitsee koko joukkoliikententeen useiksi kymmeniksi vuosiksi eteenpäin tietämättä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Ratkaisujen pitäisi olla joustavia, jotta kaupunki voi kehittyä myös tulevaisuudessa. Raitsikan reitin tai yhden pysäkinkin siirto tulevaisuudessa maksaa maltaita, jos se on edes mahdollista. Bussilinjan muutos tai uuden pysäkin laitto ei paljon maksa.

Onko raitsikan kustannusarvioissa otettu huomioon, että uusien kiskojen alta pitää poistaa vanha kunnallistekniikka? Oletan, että sitä on paljon. Tämän lisäksi raiteiden ja pysäkkien rakennusvaiheessa liikenne on solmussa seuraavat 5 vuotta, tästä on paljon haittaa kaupunkilaisille ja turisteille.

Raitsikat (tai bussit) eivät toisi yhtään turistia lisää Turkuun, ei uusia yrityksiä, ei yhtään veromarkkaa. Luulisi, että päättäjillä olisi parempia investointikohteita kuin satojen miljoonien "vihreä imagohanke".

Valtuuston puheenjohtaja Elina Rantanen kirjoittaa eräässä kolumnissa osuvasti, että ratkaisujen keskiössä on ihminen. Niin pitäisikin olla, mutta nyt liikenteen keskiöön on nostettu joukkoliikenne ja nimenomaan raitsikat. Suurin osa turkulaisista ei tarvitse raitsikoita, mutta kaikki joutuisivat siitä maksamaan paljon. Ei ole vaikea ennustaa, että Turku joutuu korottamaan veroja raitsikoiden takia.

Autojen pysäköintiä ja ajoa keskustassa vaikeutetaan jatkuvasti. Osa liikkeistä on jo joutunut lopettamaan sen takia, ja asiakkaat menevät mielummin marketteihin, jossa on ilmaisia paikkoja. Tätäkö halutaan?

Jos puhutaan viihtyvyydestä, kaikki joukkoliikenne pitäisi viedä pois torin ympäriltä esim. linja-autoasemalle, josta esim. nonstop-yhteys torille vaikka tunnelissa.

On helppoa tehdä päätöksiä toisten rahoilla ilman rahallista vastuuta jätti-investointien kannattavuudesta tai järkevyydestä. Turkulaiset joutuvat maksamaan raitsikoista paljon ja pitkään. Ihminen on keskiössä, toivottavasti myös päättäjien mielessä.

Jukka Löyttyniemi

KTM