Lukijalta: Rotia lukioiden ryhmäkokoihin

Yli kolmannes Turun kaupungin lukioiden opetusryhmistä on liian suuria. Muutamissa ryhmissä on jopa noin 50 opiskelijaa. Isoista ryhmistä kärsii aina koko koulun väki.

Suuret ryhmäkoot eivät edistä hyvää pedagogiikkaa eivätkä työskentelyturvallisuutta.

Uusi lukiolaki ja opetussuunnitelma edellyttävät, että opiskelijoilla on mahdollisuus entistä yksilöllisempiin opintopolkuihin, aktivoivaan ja toiminnalliseen opetukseen ja ohjaukseen sekä monipuoliseen arviointiin. Edellä mainitut vaarantuvat isoissa ryhmissä.

Niukoista opetusresursseista ja kilpailukykysopimuksen palkanalennuksista huolimatta Turun opettajat ja rehtorit tekevät erinomaista työtä.

Iso ryhmäkoko on kuitenkin yksi suurimmista opettajien työmäärää ja uupumusta lisäävistä tekijöistä. Tämä näkyy työpaikoilla ja Kunta10-tutkimuksessa.

Lukio-opetuksen laatu on turvattava ja henkilöstön työssä jaksamista on tuettava. Turun poliittisten päättäjien on ohjattava pikaisesti rahaa opetusryhmien pienentämiseen.

Turun kaupungin lukioiden opettajat:

Jaakko Lindfors, Katedralskolan i Åbo; Sini Taneli, Kerttulin lukio; Merja Salo, Luostarivuoren Lyseon lukio; Päivi Pekanheimo, Puolalanmäen lukio; Nina Östdahl, Turun klassillinen lukio; Olli-Jukka Jokisaari, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio