Lukijalta: Turun Sataman kunnossapitoruoppaukset lainmukaisia

Turun Sanomien mielipidepalstalla 14.11. esitettiin totuudenvastaisia väitteitä Turun Sataman ruoppaus- ja läjitystoiminnasta.

Aurajoen ja sataman ruoppaustarve ei ole uusi ilmiö, sillä säännölliset ruoppaustyöt aloitettiin jo vuonna 1739 Pikisaaren ja Suurtorin välillä.

Nykyään Sataman ruoppausten tavoite on turvata laivaväylien liikennekelpoisuus varmistamalla merenkulkijoille ilmoitettujen kulkusyvyyksien paikkansapitävyys. Alusliikenteen turvallisuuden ja laivan ohjattavuuden kannalta on aina parempi, mitä enemmän laivan alla on vapaata vettä. Väylän syvyyden pienentäminen ei siis ole ratkaisu ruoppauskysymykseen.

Valtaosa ruoppausmassojen läjityksistä Suomessa tapahtuu edelleen merialueille merenpohjaan. Vuosina 2011–2016 mereen läjitetyt massamäärät olivat yhteensä 4,5 miljoonaa tonnia, josta Saaristomerellä tapahtuneiden läjitysten osuus oli 2 %.

Satama on vähentänyt läjitystarpeitaan siirtymällä tehostettuun väylien kunnossapidon seurantaan. Käytännössä seurannassa on todettu kunnossapidolliseksi ruoppaustarpeeksi muodostuvan noin 100 000 kuutiometriä 3–5 vuoden aikana, jonka aiheuttaa lähinnä Aurajoen tuoma kiintoaines.

Turun Satama Oy:n hallitus päätti olla hakematta lupaa ruoppausmassojen meriläjitykseen nykyisen luvan päättyessä. Sen sijaan se ehdotti Turun kaupunginhallitukselle selvitystyötä vaihtoehtoisiin läjitystapoihin siirtymisestä vuoteen 2024 mennessä. Kaupunginhallitus teki tätä selvitystyötä koskevan päätöksen lokakuun alussa.

Sataman meriläjitys loppuu siis talvella 2019 eikä Satamalla ei ole tällä hetkellä tiedossa ruoppausmassoille läjityspaikkaa vuodesta 2019 eteenpäin. Pansion alueen mahdollista käyttöä ruoppausmassojen läjitysalueena ei ole vielä tarkemmin selvitetty.

Turun Sataman ja kaupungin lisäksi ruoppaustarpeita on myös monella muulla alueen merellisellä toimijalla. Kaupungin johtaman selvitystyön aikana kartoitetaan muidenkin asianosaisten valmiudet vaihtoehtoisiin läjitysmuotoihin.

Kokonaistavoitteena on, että yhteistyössä Turun kaupungin kanssa myös muiden ruoppauksia toteuttavien tahojen olisi mahdollista luopua meriläjityksistä Airiston vesialueilla.

Ruoppaus- ja läjitystoiminta on säädeltyä luvanvaraista toimintaa ja sitä ohjaa Ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohje. Sataman läjitykset on toteutettu voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti ja niiden vaikutuksia seurataan.

Airistolla vuodesta 1989 saakka tehtyjen seurantatutkimusten tuloksista ei ole käynyt ilmi selvää yhteyttä alueen tilan ja läjitysten kesken. Sen sijaan Saaristomeren silakkakannan muutoksessa on todettu sama kehitys kuin koko Itämeren pääaltaalla. Pitkään heikentynyt kutevan kannan biomassa on osoittanut elpymisen merkkejä viime vuosina; se pienentyi 1970-luvulta vuoteen 2000, minkä jälkeen se kääntyi kasvuun.

Yksi merkittävä Saaristomeren tilaan vaikuttava tekijä on alueen yleinen rehevöitymiskehitys. Ilmastonmuutoksen myötä sadannan ja siten maa-aineksen huuhtoutumisen arvioidaan valitettavasti lisääntyvän.

Ruoppausmassojen sisältämät haitta-aineet on tutkittu etukäteen ja näytteitä otetaan runsaasti haitallisuuden arvioimiseksi. Aluehallintovirasto on hyväksynyt ruoppausmassat meriläjityskelpoisiksi. Proomusta pudotettavan ruoppausmassan samentuma on tutkimuksissa todettu paikalliseksi, lyhytaikaiseksi ja nopeasti taustapitoisuuksien tasolle laskevaksi.

Ruoppausmassoista vapautuu tutkitusti meriveteen pieniä määriä fosforia ja typpeä alueelle tulevaan kokonaiskuormitukseen verrattuna: 100 000 kuutiometrin massasta typpikuormitus on alle 0,5 % ja fosforikuormitus alle 0,1 % näiden ravinteiden kokonaiskuormituksesta.

Aikaisemmin huolta aiheuttaneet tributyylitinan (TBT) pitoisuudet ovat ruoppausmassoissa pienentyneet radikaalisti. Turun sataman sedimenttien analysoidut TBT-pitoisuudet olivat v. 2018 tutkimuksissa luokkaa 0,012-0,021 mg/kg eli hyvin alhaiset.

Potentiaalisia maaläjitysvaihtoehtoja on Turun seudulla rajoitetusti. Käynnistyneen selvitystyön tavoitteena on kartoittaa kaikki kaupungin omassa hallinnassa olevat alueet sekä muut lähialueilla sijaitsevat ruoppausmassojen läjitysmahdollisuudet.

Vesirakentamisessa, kuten muussakin Itämeren tilan parantamisessa, parhaat vaihtoehdot perustuvat tutkimustietoon, osaamiseen ja yhteistyöhön.

Markku Alahäme

kehityspäällikkö, Turun Satama Oy