Lukijalta: Me tarvitsemme luontoa, luonto ei meitä

Maapallomme on kaunis, täydellinen maailmankaikkeuden helmi. Emme tiedä varmuudella, onko toista näin kaunista ja lumoavaa avaruudessa olevaa planeettaa olemassakaan.

Ymmärrämmekö me ihmiset, miten etuoikeutettuja maan asukkaina me täällä olemme? Saamme nauttia auringon suomasta lämmöstä, vesien virkistävästä vaikutuksesta. Saamme syödä luonnon itsensä valmistamia antimia, voimme nauttia kukkien huumaavista tuoksuista.

Voimme nauttia sateesta ja sen tuomasta mahdollisuudesta, jotta voimme viljellä ja kasvattaa ruokamme. Voimme nauttia valosta, pimeydestä, vuodenaikojen vaihtelusta, meillä on täällä hyvä olla, vehreässä maan syleilyssä.

Luonnossa elävät eläimet huolehtivat maapallon elämän tasapainosta, jotta meidän ihmistenkin olisi mahdollisuus täällä elää.

Mutta olemmeko nyt ottamassa täällä ylivallan, ajattelematta lainkaan muiden eliölajien ja ympäröivän luonnon olemassaoloa?

Ilmastomme muuttuu, myrskyt ja jatkuvat sateet kylvävät tuhoa ympärilleen, elinolosuhteet osassa maapalloamme käyvät ihmisen elämälle mahdottomiksi ja heidän on muutettava asuinsijoiltaan.

Me täällä pohjolassa olemme toistaiseksi onnekkaita, luonto ei ole meitä vielä kurittanut ja estänyt elämästä.

Viime kesän pitkäaikainen hellejakso ja kuivuus laittoi kuitenkin meidätkin miettimään, onko tänne pohjolaankin tulossa epäinhimilliset elämisen olosuhteet?

Meidän on siis herättävä! Meistä ihan jokaisen! Mieti kulutustottumuksiasi, kuinka paljon käytät autoa, ostatko tuotteita, joita et välttämättä tarvitse? Lennätkö auringon vuoksi? Miten paljon ostat tavaroita, joita et välttämättä tarvitse?

Me ihmiset emme tarvitse tulevaisuudessa kuin ainoastaan ilmaa jota hengittää, maata jossa voimme kasvattaa ruokaa, auringon, joka lämmittää ja vettä, joka kastelee. Sitä nimitämme ympäröiväksi luonnoksi.

Me tarvitsemme luontoa, luonto ei tarvitse meitä, koska emme osaa kunnioittaa sen antimia.

Birgitta Wulf

Salo