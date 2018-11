Lukijalta: Kaarina on jo renkaan verran edellä muita kaupunkeja

BMX-pyöräilijät ovat ilolla seuranneet Kaarinan Hovirinnan rantaan tehtyjä suunnitelmia. On kerrassaan mahtava juttu, että rannan läheisyyteen on ollut suunnittelussa kauan kaivattu BMX-rata ajeluun ja kisaamiseen.

Kaarinassa ja lähialueilla on suuri määrä BMX-pyöräilyn harrastajia ja kisaajia. Vielä on myös todennäköisiä tulevia satunnaisia harrastajia yhtä paljon kuin pyöräileviä lapsia ja nuoria on koko kaupungissa.

BMX:ssä (bicycle motocross) on eri lajeja. Alkuperäinen laji on racing, jossa se voittaa, joka on ensin maalissa. Sen sijaan freestylen puolella dirtti, ramppi, street ja flätti ovat lajeja, joissa tehdään temppuja ja joissain pyörissä on rengastapit.

BMX racing -rata on 400 metriä pitkä kumpuileva rata, jossa on neljä suoraa ja kolme kaarretta. Kisoissa startti lähtee lähtökummulta, jossa on kahdeksan hengen lähtöportti. Lähtöalue ja kaarteet sekä maalialue on asfaltoitu. Muutoin rata on päällystetty kivituhkalla.

BMX-radalla voi ajaa millä vain pyörällä, mutta varsinainen BMX racing -pyörä on yksivaihteinen, takajarrullinen, 20 tuuman renkailla varustettu ja kevyt, nimenomaan lajia varten rakennettu pyörä.

Silloin kun ajetaan oikein kovaa ja hienoja hyppyjä kummulta toiselle käytetään myös muita suojia kuin kypärää. BMX-racingissa käytetään ns. fullface-kypärää, käsineitä ja jotain muutakin suojaa muun muassa polville ja ylävartalolle.

BMX on polkupyöräkrossia ja se kiehtoo. Siinä moottorina on polkija ja polkija voi olla ihan potkupyöräilijä tai vaikka isä tai äiti. BMX on perhelaji.

BMX-radalla on mielekästä harjoitella pyöräilemään, kummuilla ja kaarteissa ajaminen tekee pyöräilyn hauskaksi ja samalla oppii käsittelemään pyörää erilaisissa tilanteissa. Potkupyörällä ajaessa oppii tasapainon. Radalla ei tarvitse olla muun liikenteen joukossa.

BMX racing on ollut pyöräilylajina olympialaisissa jo 10 vuotta. Suomessa on kansainväliset mitat täyttävä rata vain Helsingissä.

Kilpailuajo on näyttävää ja katsojaystävällistä.

Kaarinassa asuu muutama BMX Challenge -sarjan Suomen mestari vuodelta 2018. Muutoinkin Turun seudulla on useita kansallisen huipputason ja Suomen Cup -kisan voittaneita kuskeja.

Olisi hienoa saada vaikka pohjoismaiset mestaruuskilpailut Kaarinaan!

Alueen BMX-kuskit ovat valmiit olemaan mukana radan tarkemmassa suunnittelussa ja myöhemmin myös seuratason valmennuspuolella radan valmistuttua. Heidän puolestaan ollaan jo muutama sana kaupungin kanssa vaihdettukin.

Yhteistyön alku tuntuu hyvältä. Radan tuleva sijainti takaa sen, että se on Euroopan hienoin.

Leo Autio

Suomen Cup voittaja 2018 sarjassa miehet 15+