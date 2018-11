Lukijalta: Paikallisjunaverkosto Varsinais-Suomen raidehankkeiden kärjeksi

Positiivisen rakennemuutoksen seurauksena Turun alueelle tulee ennakoitua enemmän niin työpaikkoja kuin väestönkasvua.

Turkuun tulee töihin muista kunnista päivittäin noin 30 000 ihmistä ja Saloon lähes 7 000. Varsinais-Suomessa kuntarajat ylittävä työmatkaliikenne on kasvanut lähes joka suuntaan. Positiivinen rakennemuutos tuo lisää työpaikkoja ja työmatkaliikenne kasvaa. Esimerkiksi liikenneyhteydet Turku-Uusikaupunki, Turku-Salo ja Turku-Loimaa ovat avainasemassa.

Työmatkaliikenteen lisääntyessä autoliikenne kasvaa. Yksityisautoilu luonnollisesti aiheuttaa ympäristöhaittoja sekä teiden ruuhkautumista.

Varsinais-Suomessa pitäisi keskittyä ohjaamaan autoilijoita joukkoliikenteen käyttäjiksi. Tämä on haastavaa, sillä joukkoliikenne ei taloudellisesti ole yksityisautoilijoille tarpeeksi houkutteleva vaihtoehto.

Jos joukkoliikenne on kalliimpaa kuin autoilu, niin miksi yksityisautoilija valitsisi joukkoliikenteen? Jos ajatellaan esimerkiksi Turku-Loimaa junamatkaa, hinnaksi tulee 8 euroa suunta, kun taas autolla ajettaessa noin 4,30 euroa suunta. Sen lisäksi juna-asemalle on mentävä jollain kulkuneuvolla, jos ei asu pysäkin lähettyvillä.

Paikallisjunaliikenteen myötä, uusien pysäkkien lisäämisellä, junaan voisi hypätä lähempää kotia. Hinnan on oltava edullinen.

Yksityisautoilun verotusta ei voi nostaa, sillä se on välttämätöntä joka tapauksessa monessa taloudessa.

Varsinais-Suomessa on yhteistä tahtotilaa paikallisjunaliikenteen kehittämiseksi. On laadittu selvityksiä paikallisjunaliikenteen toteuttamisedellytyksistä koko maakunnan alueelle. Tällä hetkellä ei vielä ole teknisiä valmiuksia paikallisjunaliikenteen välittömään käynnistämiseen vaan on tehty tutkimusta, mitä siihen käytännössä tarvitaan.

Investointeja tulisi olemaan, mutta ne eivät ole mahdottomia. Tarkemmalla tutkimuksella ja selvityksellä voisimme rahoittaa investointeja valtion budjetista.

Uusia pysäkkimahdollisuuksia voisi olla esimerkiksi Mynämäessä, Maskussa, Liedon asemalla, Littoisissa, Aurassa ja Paimiossa. Myös Turun sisällä Biolaaksossa, yliopistolla, linja-autoasemalla ja satamassa. Nämä kaikki olisi mahdollisia vaihtoehtoja.

Paikallisjunaliikenteeseen investointi ei pelkästään auttaisi Turkua vaan myös seutukuntia, joista työmatkaliikenne Turkuun lisääntyy jatkuvasti. Tämä olisi isomman alueen kattava raideverkosto kuin pelkkä ratikka.

Mielestäni olisi syytä todella tutkia ja selvittää, miten saisimme valtion budjetista palan tähän investointiin. Se on positiivisen rakennemuutoksen kannalta välttämätön ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehty valinta.

Henna Takatalo

Varsinais-Suomen Keskustanuorten puheenjohtaja