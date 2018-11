Lukijalta: Eläkeläisille oma kuluttajahintaindeksi

Eläketurvakeskuksen 15.10. julkaiseman muistion mukaan työeläkkeisiin näyttäisi tulevan noin 1,5 prosentin korotus 1.1.2019. Keskieläkkeeseen (1656 e) se tekee noin 25 euroa kuukaudessa. Kun eläkkeitä maksetaan vuodessa vajaat 30 miljardia euroa, merkitsee se eläkemenoon noin 450 miljoonan euron lisäystä ensi vuonna.

Onhan korotus tietysti parempi kuin takavuosien 0,26, 0,39 tai 0,55 prosentin korotukset, joiden ostovoimavaikutus oli lähinnä negatiivinen.

Pääosa työeläkemenoista katetaan työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävinä työeläkemaksuina, mutta muutama miljardi katetaan eläkerahastojen sijoitustuotoista. Eläkerahastojen arvo lienee tällä hetkellä yhtä suuri kuin bruttokansantuote, ehkä 210 miljardia euroa.

Eläketurvakeskus ennusti vuonna 2013 pitkän aikavälin ennusteessa varojen olevan 184 miljardia euroa vasta vuonna 2045. Rahastot kasvavat siis ennustettua huomattavasti nopeammin.

Kuka uskoo enää noihin pitkän aikavälin ennusteisiin? Niitä ei olekaan vuoden 2013 jälkeen näkynyt eläkevarojen osalta.

Vaikka valtio onkin joka vuosi yrittänyt laskea eläkeläisten verotusta, sillä ei ole käytännön merkitystä nettotuloon, kun kunnalliset taksojen korotukset, ruoan hintojen nousu, polttoaineet jne. yleensä nousevat heti vuodenvaihteen jälkeen ja syövät valtionveron alenemisen hyödyn niiltä, jotka sitä siis maksavat. Pelkkää kunnallisveroa maksavien ostovoima heikkenee.

Esimerkkinä on viime viikkojen polttoaineiden hintojen nousu noin 15 prosenttia. 2000 kilometriä kuukaudessa ajavalle se on tiennyt parinkympin lisämenoa. Lähes samansuuruinen tulossa oleva eläkkeen korotus on siis jo syöty etukäteen.

Pitäisikö eläkeläisille laatia oma kuluttajahintaindeksi? Mielestäni pitäisi.

Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin laskennassa käytettävät hyödykeryhmät pitäisi ajatella niin, että eläkeläisten indeksiin sisällytetään lähinnä vain jokapäiväiseen elämään vaikuttavat kustannukset. Tällaisia hyödykeryhmiä olisivat elintarvikkeet, asuminen, terveys ja liikenne. Voisi siihen tietysti vielä lisätä alkoholijuomat, mutta ne eivät ole elintärkeitä.

Kun katsoo kuluvan vuoden kuluttajahintaindeksin hyödykeryhmätaulukkoa, jossa niitä on 12, eläkeläisindeksiin sisältyisi vain 4–5 hyödykeryhmää.

Eläkkeiden ei tarvitse enää seurata palkkojen kehitystä, kun emme ole enää tuottavuudessa mukana. Palkkakustannukset siirtyvät aikanaan hintoihin ja vaikuttavat sitten noihin hyödykeryhmiin.

Lopuksi on syytä todeta, että kansalaisaloite.fi -sivuilla on taas Kimmo Kiljusen ja Eero Rankin aloite työeläkeindeksin palauttamisesta 50/50 eli puoliväli-indeksiksi.

Kaikki varmaan muistavat, että samojen tekijöiden aikaisempi samansisältöinen aloite ei saanut kannatusta edes Kiljusen omassa Sdp:n ryhmässä eikä eduskunnassa (se kun uskoo eläkeyhtiöiden raportteja).

Vaalit lähestyvät.

Jouko Fossi

VTM