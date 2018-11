Lukijalta: Rikkooko Turku ympäristölakeja tarkoituksellisesti?

Ei voi olla totta, ettei Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Christian Ramberg ole TS:n artikkelin (24.10.) mukaan huomioinut, että Airistolle läjitys ei ole tarkentuneiden tietojen jälkeen ympäristölain mukaista toimintaa.

Samansuuntaisen näkemyksen esitti (TS 16.8.) myös nyt eläkkeellä oleva sataman tekninen johtaja Matti J. Niemi, joka oli mukana vuonna 2009 nykyistä 2019 päättyvää poikkeuslupa-asiaa haettaessa, joten hänen näkemyksellään on nyt suuri totuusarvo.

Niemi totesi ”Turku ruoppaa turhaan” 10 metrin väylää ja perusteli asian selkeästi. Ruotsinlaivojen syväys on 6,3–6,7 m. Turulla on maaläjityspaikkoja Pansiossa, jonne mahtuisi miljoona kuutiota. Ruoppaus ei ole nyt ajankohtaista, koska väylän ei tarvitse olla 10 m syvä. Ruoppaustarve 10 vuoden aikana on erittäin vähäistä. Niemi esitti taukoa ruoppauksille.

Miksi Turun hallinto ja Turun satama Oy:n hallitus ovat nyt hiljaa, vaikka ne tulivat voimakkaasti julkisuuteen kertoessaan, ettei ole perusteita hakea poikkeuslupaa Airistolle läjittämiselle? Onko hallitus selvittänyt nyt aloitetun ruoppauksen tarvetta ajallisesti ja määrältään, huomioiden tekemänsä päätöksen Airistoa vahingoittamattomasta ja merellisen rantarakentamisen mahdollistavasta maalle läjittämisestä?

Viranomaisilta saadaan pikaisesti lupa vähäisille pakollisille maaläjitysmassoille, jotka ovat huomattavasti koko väylän 10-metriseksi ruoppausta pienemmät. Vuonna 2009 aluehallintovirasto antoi luvan toimia jo ennen lopullista päätöstä.

Jo vuonna 2004 todettiin (TS 24.3.2004), että ”sataman suistossa TBT:tä oli 1 600 mg/kg eli 8 kertaa ohjearvoa suurempi määrä. Haitattomaksi rajaksi on määritetty 3 mg/kg”. Satama sai kesällä 2003 määräyksen läjittää osan pääväylänsä tulevista ruoppauksista maalle. Haitta-aineita on edelleen.

Kun nyt oli ollut jonkin aikaa taukoa läjityksissä, havaittavissa oli selvää paranemista veden laadussa.

Lehdistö voisi olla aktiivinen selvittämään tämän asian viranomaistoimintaa. Jos näitä haitta-ainepitoisuuksia on mitattu, niin kenen toimesta ja kuka maksoi?

Keskusteluissa on tullut esille, ettei sallittuja läjityksen haitan raja-arvoja olisi määritetty tieteellisesti, vaan ”epämääräisellä” henkilön näkemyksellä. Totta tai ei, varmasti selvittämisen arvoinen asia.

Kansalaisten silmissä Rambergin lehdessä esittämä läjittämispäätös näyttää, että hän toimii Turun kaupungin ympäristötavoitteiden vastaisesti. Ramberg itse luonnollisesti vetoaa poikkeuslupaan, mutta noin 10 vuotta takaperin haettu lupa on perustunut puutteellisiin perusteluihin ja tämän jälkeen on kansalaisten ja kaupungin johdon asenne vesistönsuojeluun muuttunut. Vai onko? Poikkeuslupa ei pakota Airistolle läjittämiseen.

Meren pitäminen ruoppausjätteiden kaatopaikkana on herättänyt jo laajan väestön. Onko ruoppaustöiden lopettamiseksi kansalaisten ainoa mahdollisuus julkinen toiminta – kerätä merelle lehdistö, yleisradio, MTV, ammattikalastajat jne. tekemään kotimaiselle ja kansainväliselle medialle videokuvaukset Turun Satama Oy:n toiminnasta? Ei ole, jos käytetään maaläjitystä.

Riskinä Turun kaupungille on, että syntyy paineita Airiston veden ja merenpohjan ennalleen saattamiselle. Huomioiden artikkeli ”Meriläjityksestä aiheutunut runsaasti ongelmia Airiston luonnolle” (TS 16.10.), joka toteaa, että Airistolla tulee olla syvänteitä, mikä tarkoittaisi, että Airiston Rajakarin syvänteisiin läjitetyt massat – noin miljoona kuutiota – tulisi ruopata ylös ja tuoda maaläjitettäväksi.

Tämä osoittaa, että asenne ympäristölain noudattamiseen on ollut täysin virheellinen Turun Satama Oy:n hallituksessa.

Kaupunginjohtaja Minna Arve pyytää asukkaita osallistumaan vesistönsuojeluun (TS 24.10.). Tämä mielipiteemme on konkreettista toimintaa ja toivomme sen johtavan Airiston suojeluun.

Toivomme, että kaikki vesistöjensuojelussa mukana olevat lukevat tämän meille kaikille tärkeän luontoasian. Kenelläkään ei ole oikeutta tuhota vesistöjä, etenkin kun on olemassa taloudellisesti perusteltu vaihtoehto asialle. Airiston vesi puhtaana ja kirkkaana on miljoonien arvoinen helmi.

Martti Kaurimo

kehitysinsinööri

Antero Eloranta

ammattikalastaja