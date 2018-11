Lukijalta: Vältä asunnon lunastuksen harmi

Nimimerkki "Asiat voisi hoitaa fiksumminkin" (TS 9.11.) ehdottaa asunnon lunastusmenettelyn harmillisten seuraamusten välttämiseksi menettelyä, jossa taloyhtiön ilmoitustaululla ilmoitetaan määräaika, jolloin taloyhtiön osakkaat voivat käyttää etuosto-oikeuttaan.

Taloyhtiö voi näin menetellä, mutta menettely ei mitätöi osakkaan lunastusoikeutta ulkopuolisen ostettua asunnon. Eli taloyhtiön vanha osakas voi aina käyttää lunastusoikeuttaan, vaikka olisi aiemmin ilmoittanut luopuvansa sen käytöstä.

Lunastusmenettely on säännelty Asunto-osakeyhtiölaissa ja jos asuntoyhtiön yhtiöjärjestyksessä on maininta lunastusoikeudesta, on sitä noudatettava.

Lunastusmenettelyn harmeilta voi säästyä ainoastaan, kun ei osta asuntoa taloyhtiöstä, jonka yhtiöjärjestyksessä on lunastuspykälä.

Ensimmäisen kysymyksen asuntoja etsittäessä tulee aina koskea lunastuspykälän olemassaoloa. Jos lunastuspykälä on, älä mene edes katsomaan asuntoa. Näin vältyt lunastuksen mahdollisilta harmeilta.

Ari Neuvonen