Lukijalta: Tyttöjen kouluttaminen hillitsee ilmastonmuutosta

Monien mielestä Suomessa syntyy liian vähän lapsia. Mielestäni alhainen syntyvyys on vain hyvä asia, koska maapallon väestönkasvu on erittäin vakava ongelma.

Maahamme on tullut valmiita ihmisiä siinä mielessä, että heitä ei kenenkään tarvitse synnyttää, hoitaa eikä kasvattaa. Mutta nyt turvapaikanhakijoita palautetaan kotimaihinsa tai niihin Euroopan maihin, joista he ovat tulleet Suomeen.

Monet heistä pakotetaan palaamaan maahan, jossa he todennäköisesti elävät nälässä, sairaina, heitä kidutetaan tai heidät tapetaan.

Maailmassa on niin paljon pakolaisia, että se joukko, joka tänne saakka pääsee, on mitättömän pieni. Maassamme on niin paljon tilaa, että he voisivat aivan hyvin (rikollisia lukuun ottamatta) kaikki jäädä tänne.

Maahanmuuttajat pitää kotouttaa mahdollisimman nopeasti. Heille pitää heti alkaa opettaa kieltä ja kulttuuria eikä säilöä toimettomina jossakin keskuksessa.

Suomen on järkevää ottaa sitä enemmän kiintiöpakolaisia, mitä vähemmän lapsia Suomessa syntyy. Kiintiöpakolaiset käydään valitsemassa pakolaisleireiltä, jotka sijaitsevat lähellä heidän kotimaataan. Heidän ei siten tarvitsisi matkustaa pitkää ja vaarallista matkaa, joka vie terveyden tai hengen.

Kiintiöpakolaisina voimme ottaa kokonaisia perheitä sekä erityisesti lapsia ja naisia, jotka ovat suurimmassa vaarassa joutua väkivallan kohteiksi. Myös kansainvälisillä adoptioilla voidaan antaa joillekin lapsille hyvä elämä.

Jo nuorena aikuisena päätin, että en hanki lapsia. Yksi perusteluistani oli se, että maailmassa on liikaa ihmisiä.

Pitkällä aikavälillä kaikkein paras keino hillitä väestönkasvua ja samalla ilmastonmuutosta on tyttöjen kouluttaminen. Kaikki hyvätuloiset, joilla on ylimääräistä rahaa, antakoot sitä köyhien maiden tyttöjen koulutukseen. On paljon järjestöjä, joiden kuukausilahjoittajaksi voit ryhtyä.

Lopuksi: edellä sanomastani huolimatta kastan mielelläni kirkon jäseniksi muiden hankkimia lapsia!

Aila Tuula Isotalo

Säkylä