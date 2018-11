Lukijalta: Byrokratiaviidakon harventaminen sai aikaan lainsäädäntökulttuurin muutoksen

Yksi tärkeimmistä pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteista on ollut, että vaalikauden lopussa mahdollisimman moni työttömänä ollut suomalainen on työllistynyt ja mahdollisimman monessa kodissa on paremmat tulevaisuudennäkymät. Nyt talous on kasvanut ja työllisyys parantunut.

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet ministeriöissä ja muualla valtionhallinnossa tehdyt lukemattomat toimenpiteet ihmisten arkea, työllistymistä ja yrittämistä hankaloittavien normien purkamiseksi ja erilaisten hallinnollisten prosessien keventämiseksi.

Säädösten sujuvoittamisen kärkihankkeelle, puhekielessä norminpurkuhankkeelle aluksi naureskeltiin – pikkunäppärää sääntöjen viilausta. Moni muutos on toki ollut lainsäädännöllisesti pieni ja koskettaa käytännössä vain pientä ihmisryhmää, esimerkkinä kullanhuuhdonnan lupakäytäntöjen keventäminen tai hevosenlannan polton salliminen ilman jätteenpolttolupaa korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä. Kohderyhmälle muutos voi kuitenkin olla merkittävä.

Suurempiakin muutoksia on tehty lukuisia. Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto vuoden 2019 alusta vähentää huomattavasti työnantajien byrokratiaa, kun palkoista ilmoitetaan keskitetysti yhteen paikkaan, josta eri viranomaiset pääsevät tarvittaviin tietoihin käsiksi. Samalla esimerkiksi työttömyysturvan maksatuksesta tulee ajantasaisempaa.

Työllistymistä on helpotettu myös sallimalla työttömyysturvan käyttö palkkatukena ja starttirahana ja arvioimalla yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuus vasta neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta.

Ympäristöministeriön puolella maankäyttö- ja rakennuslain muutoksilla on mahdollistettu kunnille entistä huomattavasti kevyemmät kaavoituksen ja rakentamisen lupamenettelyt. Myös erilaisten hankkeiden lupaprosesseja on sujuvoitettu.

Parhaillaan eduskuntakäsittelyssä on ehdotus uudesta, kevyemmästä ympäristöluvituksen ilmoitusmenettelystä. Jo aiemmin luvanvaraisia toimenpiteitä on siirretty rekisteröintimenettelyyn. Tulossa on vielä ympäristöllisten lupien yhden luukun periaatteen toteuttava lakiesitys. Kaikki tiettyyn hankkeeseen liittyvät luvat haettaisiin yhdestä paikasta ja käsiteltäisiin kokonaisuutena. Ympäristönsuojelun tasosta ei ole tarvinnut tinkiä.

Kun isoja ja pieniä byrokratianpurkutoimenpiteitä on tehty ympäri valtionhallinnon pitkälti yli 300, ovat vaikutukset kokonaisuudessaan jo merkittäviä.

Lainsäädännöllisten muutosten ohella voidaan puhua jo lainsäädäntökulttuurin muutoksesta. Ministeriöt ja virastot ovat peranneet säädöksiään ja harventaneet vanhentuneita ja turhia säädöksiä mittavasti.

Hallitus myös perusti vaalikauden alussa lainsäädännön arviointineuvoston, jonka tavoitteena on lisätä lainvalmistelun ja erityisesti hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua.

Myös viranomaispuolella on tapahtunut muutoksia. Hallitusohjelmassa puhutaan virkamieshyveestä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on tästä hyvä esimerkki. Evira on ottanut tavoitteekseen ”valvojasta valmentajaksi”. Virasto on muuttanut toimintatapojaan ja katsoo, että valvontaviranomaisen rooli on olla elintarvikealan toimijoiden valmentaja, joka voi asiantuntemuksellaan tukea ja motivoida parempaan toimintaan. Ei tarvitse kytätä tai käskyttää.

Samalla asenteella tulee kaikkien viranomaisten toimia.

Nyt on herätty siihen, ettei kannata säännellä itseään hengiltä. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että mahdollistetaan ihmisten toimeliaisuus arjessa, kansalaisjärjestöissä, yrittäjinä, työntekijöinä, maataloustuottajina tai missä tahansa rooleissa. Tässä hengessä pitää jatkaa ja tuloksia lisää!

Olavi Ala-Nissilä

kansanedustaja (kesk)