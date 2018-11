Lukijalta: Nykyinen lihan- ja maidontuotanto ei ole osa kestävää maataloutta

Atrian eläinlääkäri Tuomas Herva kirjoittaa (TS 8.11.) somen ja median tarjoilevan yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin, ja syyllistyy itse samaan. Hän esittää harhaanjohtavia väitteitä ja jättää tärkeitä näkökulmia huomioimatta. Tämä on ymmärrettävää, edustaahan kirjoittaja lihatalon voitontavoitteluun perustuvaa näkemystä.

Maailman peltopinta-alasta valtaosa käytetään eläinrehun kasvattamiseen ja laidunnukseen. Murto-osa tästä peltoalasta riittäisi kasvinviljelyyn siirryttäessä ruokkimaan väestön, ja iso osa jäljelle jäävästä pinta-alasta voitaisiin metsittää uudelleen maapallon hiilinieluiksi.

Suurin osa maatalousmaasta ei suinkaan ole kasvinviljelyyn sopimatonta Suomessakaan, vaan monipuolisesti eri viljelylajeja suosimalla voimme jopa kasvattaa omavaraisuuttamme ja vähentää nykyistä maaperän köyhtymistä.

Herva väheksyy kauraa ja härkäpapua, vaikka olemme jo kehittäneet näistä uusia elintarvikkeita, joilla on valtava potentiaali myös vientimarkkinoilla.

Nykyisten maataloustukien suuntaaminen eläinperäisen tuotannosta kasviviljelyyn tukisi aidosti kestävää maataloutta Suomessa. Muutokseen sisältyy myös positiivisia mahdollisuuksia.

Keskustelussa olisi hyvä muistaa, että kasviperäinenkin maataloustuotanto on työllistävää, ja sen avulla voidaan nostaa suomalaisen ruoan omavaraisuusastetta.

Herva kokee kotimaisen jauhelihakeiton ja maitolasillisen korvaamisen kovin vaikeaksi. Sitä se ei ole. Jauhelihalle on monta kovaa kotimaista haastajaa. Kotimainen kauramaito ja -kerma korvaavat lehmänmaidon. Erikoiskasvit ovat toistaiseksi alihyödynnettyjä satokasveja. Niitä ovat esimerkiksi härkäpapu, herne, kvinoa, pellava, rapsi, rypsi, sinilupiini, tattari ja öljyhamppu.

Tuottajat saavat paremman korvauksen työstään ja tuotteiden hintaerot saadaan tasoitettua vaikuttamalla maataloustukiin muun muassa poistamalla kilpailua vääristävät tuet, kuten lehmänmaidolle suunnattu EU:n koulumaitotuki.

Herva hyödyntää lihanpuolustuksessaan myyttejä suomalaisesta historiasta ja kuvitelluista kansallisista arvoista: “Olemme eläneet vuorovaikutuksessa kotieläintemme kanssa jo tuhansia vuosia.”

Toistamalla tällaisia käsityksiä menneiden maailman suomalaisesta yhteiskunnasta rakennetaan yhä uudestaan kuvaa tietynlaisesta suomalaisuudesta ja Suomesta, johon kuuluvat lihantuotanto ja -kulutus. Jatkuva suomalaisuudesta puhuminen häivyttää muita eläintuotantoon liittyviä vaiheita, kuten lihantuotannon välttämättömän osan eli muunlajisten yksilöiden tappamisen.

Eläinten hyväksikäyttöön pohjautuva elämäntapa on ekologisesti kestämätön. Tehottomasta kalorien kierrättämisestä on luovuttava ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä ruoka- ja vesikonfliktien välttämiseksi: hallinnon on lopetettava eläinperäisten tuotteiden valmistamisen tukeminen verovaroin ja ryhdyttävä ohjaamaan kulutustottumuksia kasviperäisten tuotteiden käyttöön.

Ruoantuotannon laajojen ympäristövaikutusten takia kestävän ruoantuotannon pitäisi olla osana kaikkea päätöksentekoa. Politiikassa tulisi pyrkiä kiireellisesti kohti lihapainotteisen ruokavalion vähentämistä. Poliittisella ohjauksella edetään kohti kestävää raaka-ainetuotantoa, jalostusta ja kulutusta. Tuki- ja ympäristölupajärjestelmät pitää muokata kannustamaan kotimaista valkuaistuotantoa.

Herva unohtaa kirjoituksessaan tärkeimmän näkökulman eli eläintuotannon oikeutuksen. On absurdia väittää lehmien voivan Suomessa hyvin, kun lehmä nähdään tuotantokoneena ja siltä viedään vasikka heti syntymän jälkeen yksi toisensa jälkeen. Kun maidontuotanto vähenee, lehmä viedään teuraaksi nuorella iällä, vaikka sen elinikä olisi jopa yli 20 vuotta.

Liikkumattomuus ja lajityypillisen käyttäytymisen estäminen ovat keskeisiä ongelmia nautakarjan pidossa.

Sikojen, kanojen ja broilerien hyvinvoinnista ei Suomessa voi myöskään puhua, sillä tuotanto-olot ovat täynnä vakavia ongelmia lajityypillisen käyttäytymisen rajoittamisesta virikkeettömyyteen ja jalostuksen aiheuttamiin kipuihin ja sairauksiin.

Eläinten hyväksikäyttö on väärin. Eläimillä on tuntevina olentoina ihmisestä riippumaton, rahassa mittaamaton itseisarvo.

On aika purkaa myytit ja valmistautua tulevaisuuteen. Vastuu maapallomme tilasta on meillä ihmisillä. Myös suomalaisten on asetuttava tehtäväänsä kestävän kehityksen tietoisina rakentajina ja toimijoina.

Taru Konst

FT, Eläinoikeuspuolueen hallituksen jäsen

Tiina Ollila

HuK, Eläinoikeuspuolueen 2. varapuheenjohtaja