Lukijalta: Talousutopia

Talousnobelisti Bengt Holmström luonnehti suomalaisia työmarkkinoita epädemokraattisiksi ja totesi, että ay-liikkeen tulisi herätä tähän päivään ja ymmärtää, että työn luonne on muuttunut (Yle 24.10.).

Ay-liike, kuten me muutkin, on kyllä huomannut muutokset ja reagoimme niihin, kukin omalla tavallaan.

Holmströmin mukaan ihmiset, jotka eivät ole työelämässä jäävät osattomiksi eikä heillä ole vaikutusmahdollisuuksia.

Vapaassa demokratiassa jokainen saa vaikuttaa omalla tavallaan tai olla sivussa.

Jää epäselväksi, miten liittojen olemassaolo kaventaa demokratiaa? Jos kolmikannasta poistaisi työntekijöiden edunvalvonnan, jäljelle jäisivät työntantajapuolen edunvalvonta sekä hallitus. Olisiko se parempi? Lisäisikö se demokratiaa? Tätä ei mainita.

Holmströmin mukaan ay-liikkeellä on sille kuulumatonta valtaa. Valtaa on muillakin ulkoparlamentaarisilla tahoilla, muun muassa medialla, virkamiehillä, elinkeinoelämän lobbareilla, hyvä veli -verkostoilla jne.

EK:n puolelta ehdotettiinkin, että voisikohan työväki järjestää lakkonsa vapaa-aikanaan, niin se ei häiritsisi taloutta? Kaikki voisivat ilmaista mieltään kotona ja tulla maanantaina katsomaan, millä ehdoilla nyt mennään.

Vaihtoehto sentään, joskin typerä sellainen. Ay-liike ei ole mikään enkeliparvi. Eikä työnantajapuoli eikä hallituskaan. Kaikki ajavat omaa agendaansa jonkun kustannuksella, tietenkin.

Taloususkovaisten visio on toteutunut jo kauan sitten Amerikassa. Irtisanominen on helppoa, palkka huono, ammattiliitot heikoilla, työntekijän oikeudet kehnot ja yhteiskunta hyvin kaukana mistään, mitä voisi kutsua vakaaksi.

USA:n talous pyörii halpatyölaisten voimalla, omien ja vieraiden. Miljoonat työskentelevät pimeästi. Koko järjestelmä luo epävakautta, joka pitää kymmenet miljoonat köyhinä ja vankilat täynnä.

Holmströmin mukaan ihmisille pitäisi selittää, että talous on ”erittäin vaikea asia ymmärtää” ja että ”ihmiset näkevät oman taloutensa ja kuvittelevat olevansa taloustieteilijöitä” (Yle 24.10.).

Se, että talous on vaikeaa, lienee jokaiselle selvää, sivistyneen ihmisen ei luulisi puhuvan noin alentavasti. Kurssien notkahduksiin vaikuttavat muun muassa Italian ongelmat, Brasilian vaalit, USA:n ja Kiinan kauppasota yms. Jopa auringonpilkut.

Taloustiede on luonteeltaan sellaista, että ilman kristallipalloa voi tulevaisuuden suhteen tehdä valistuneen arvauksen. Tarkimmillaan taloustiede on, kun se tarkastelee mitä on jo tapahtunut ja analysoi miksi. Tämän myöntävät taloustieteilijät itse.

Holmström on ansioitunut talouden asiantuntija ja ehkä oikeassa, jos mitataan talouden mittareilla. On muitakin mittareita. Mutta me ihmiset emme ole talouden pelinappuloita. Talous on meitä varten, emme me taloutta varten.

Talous ei ratkaise ilmastonmuutosta eikä mitään muutakaan ihmiskunnan ongelmaa. Talous on vain vaihdannan hierarkia, pelkkä työkalu.

Joskus ihmiset rakastuvat työkaluihinsa niin paljon, että alkavat pitää niitä tärkeämpinä kuin sitä työtä, jota niillä piti tehdä. Laitetaan se talous takaisin sinne pakkiin, minne se kuuluu.

Teemu Mäkinen

Karuna