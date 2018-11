Lukijalta: Tasa-arvoa toisen asteen koulutukseen

Pöytyälle perustetaan Elisenvaaran lukiolaisille minun tekemäni ja Pöytyän vasemmistoliiton valtuustoryhmän allekirjoittaman aloitteen johdosta oppimateriaalikirjasto, mihin sisältyy kaikki oppimateriaalit ja myös kannettava tietokone, jos joulukuun kunnanvaltuuston kokouksessa tähän myönnetään määrärahalisäys.

Tämä oppimateriaalikirjasto aloittaa toimintansa ensi vuonna lukuvuoden alusta niin, että se tulee koskemaan 2019 ensin lukion aloittavia opiskelijoita, 2020 kahta ensimmäistä lukion ikäryhmää ja 2021 kaikkia kolmea.

Tämä on juuri se suunta, johon meidän täytyy yhdessä pyrkiä: maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Itse haluaisin, että seuraavalla hallituskaudella oppivelvollisuus laajennettaisiin koskemaan myös toisen asteen koulutusta. Täten on mahdollista saada tasa-arvoinen opiskeluympäristö kaikille ja kaikilla myös olisi mahdollisuus opiskella valitsemassaan oppilaitoksessa maksuttomasti.

Vaikka tämä on vasta unelma ja vaikka Vasemmistoliitto ajaakin oppivelvollisuuden pidentämistä, on päättäjillä mahdollisuus tehdä kuntatasolla sellaisia päätöksiä, jotka antavat kaikille mahdollisuuksia edetä elämässä.

Nuorissa on kuntiemme ja meidän kaikkien tulevaisuus. Meidän päättäjien vastuulla on luoda heille mahdollisimman hyvät mahdollisuudet opiskella ja luoda omaa tulevaisuuttaan. He ovat kuitenkin se sukupolvi, joka meidät joskus hoitaa, kun olemme vanhoja.

Matti Rajala

Vasemmistoliiton Pöytyän kuntavaltuutettu