Lukijalta: Euroopan vahvistettava puolustusyhteistyötään

Euroopan unioni on ennen kaikkea ollut rauhanprojekti, ja sellaisena sen tulee jatkua. EU:n on turvattava rauha jäsenmaidensa kesken, ja sen on myös pyrittävä rauhaan naapureidensa kanssa.

Tähän päästäkseen EU:n tulee vahvistaa puolustusyhteistyötään seuraavien vuosikymmenien aikana. Tämä on pitkä ja vaativa prosessi, jonka tähtäin ei ole kymmenen tai 15 vuoden päässä, vaan 30–50 vuoden päässä. Askeleita siihen suuntaan on jo otettu, ja Ranska ja Suomi ovat olleet asiassa aloitteellisia.

Nato on palvellut eurooppalaista turvallisuutta oman aikansa, mutta sen ongelma on, että määräävä ja johtava taho ei ole Euroopassa, vaan Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloilla on omat ulkopoliittiset intressinsä, jotka eivät aina ole yhteneväisiä eurooppalaisen ulkopoliittisen intressin kanssa. Tämä on nähty esimerkiksi Naton itälaajenemisessa, jota Saksa ja Ranska ovat pääsääntöisesti vastustaneet, mutta jonka Yhdysvallat on joka tapauksessa toteuttanut.

Itälaajentuminen on aiheuttanut kitkaa myös Venäjän ja Euroopan välille. Tämä ei ole Euroopan edun mukaista.

Naton itälaajeneminen on suoraa seurausta Euroopan kyvyttömyydestä huolehtia omasta turvallisuudestaan.

Neuvostovallasta vapautuneet Itä-Euroopan maat ovat etsineet turvaa suoraan Yhdysvalloista, eivät Euroopasta, koska Euroopalla ei ole keinoja turvata jäsentensä puolustusta.

Eurooppa kävelee vain yhdellä jalalla, mikäli se pystyy tarjoamaan jäsenilleen ainoastaan taloudellista yhteistyötä, mutta ulkoistaa puolustuksensa Yhdysvalloille. Puolustuksessa säästetyt eurot menetetään ulkopoliittisena uskottavuutena, sisäpoliittisina jännitteinä ja kansainvälisenä heikkoutena. Hinta ei ole halpa.

Presidentti Trumpin America First -politiikka toimii kannustimena eurooppalaisen puolustuksen vahvistamiselle. Trump on havahduttanut monet eurooppalaiset huomaamaan, että Yhdysvallat ei olekaan pyyteetön vapaan maailman puolustaja vaan normaali suurvalta, joka ensisijaisesti ajattelee omaa etuaan.

Näinhän se on tietysti aina tehnyt, mutta aiemmin oman edun ajaminen verhottiin demokratiaa, vapautta ja yhteisen hyvän edistämistä korostavaan retoriikkaan, joka usein peitti politiikan todelliset tarkoitukset.

Jotta Eurooppa pystyisi huolehtimaan omasta puolustuksestaan, se tarkoittaa jokaisen EU:n jäsenmaan kohdalla lisäpanostusta puolustusvoimiin. Tämä raha on tietysti pois muista yhteiskunnallisista hankkeista, mutta itsenäisyydellä on tässäkin asiassa hintansa.

Ennen kaikkea Saksan on panostettava puolustusvoimiinsa huomattavasti enemmän ja pidettävä huolta niiden taisteluvalmiudesta. Suomella ei ole mitään hävettävää eurooppalaisessa vertailussa, vaan olemme koko ajan pitäneet huolta puolustuskyvystämme.

Myös henkisesti on otettava suuri askel eteenpäin, muuten puolustuksen vahvistaminen ei onnistu.

Viime vuosisadan tapahtumat ovat meille ikuisena muistutuksena virheistä, joita ei enää saa tehdä. Niistä on kuitenkin päästävä eteenpäin, eivätkä historialliset kaunat tai menneisyydessä tapahtuneet vääryydet saa estää meitä katsomasta tulevaisuuteen.

Mikäli näin ei tapahdu uhkana on, että poliittisesti hajanainen ja sotilaallisesti heikko Eurooppa jää Yhdysvaltain ja Venäjän väliseksi pelinappulaksi. Vain uskottavan, omaehtoisen eurooppalaisen puolustuksen kautta voimme välttää tämän. Se on Suomenkin etu.

Juha Tähkämaa

Piikkiö