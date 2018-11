Lukijalta: (Pakko)ruotsin kieli turha?

Kun luki Jiri Mäntysalon kirjoituksen (TS 6.11.) ei siihen voi kuin vastata oheisella otsikolla. Tarkastellaanpa tulevaisuutta ruotsin kielen kannalta vähän lähemmin.

Ruotsinkielisten määrän väheneminen on Mäntysalon mukaan aivan väärää ja johtuu poliittisesta saamattomuudesta ja ahdasmielisestä ilmapiiristä. Ruotsin äidinkielekseen ilmoittavien määrä on pysynyt vähän vajaassa 300 000:ssa, joista Ahvenanmaalla on noin 25 000. Suhteellinen osuus on 1980-luvulta (luimme ilmeisesti samaa tilastoa) pudonnut 6,3 prosentista 5,2:een. Siis vajaan viidenneksen.

Yksi asia, mitä tilasto ei kerro on niiden ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus, jotka tulevat mainosti toimeen myös suomen kielellä. Eiköhän osuus jo nyt ole melkoinen ja kun vanhojen partojen pää kallistuu, nuoremman väen myötä se koko ajan vain kasvaa. Suomen kielen osaaminen kun helpottaa merkittävästi elämää.

Tarkoittaako Mäntysalo sitä, että sitten kun meillä ei enää ole ”yhtään” ummikkoruotsinkielistä, meillä edelleen olisi pakko- ja virkamiesruotsi?

”Yksi suuri valhe on ikiaikainen huuto siitä, että ruotsin kielen opetteleminen olisi jostain pois”, kirjoittaa Mäntysalo.

Kyllä on. Se taatusti sitoo yhden vieraan kielen oppimisen kapasiteetin. Jollei Mäntysalo sitten ole keksinyt opiskelumetodia, jossa vierasta kieltä voi opiskella niin, ettei se vaadi ollenkaan aikaa ja energiaa.

Ruotsin kielen opiskelu avaa Mäntysalon mukaan hyvän pohjan muiden kielien opiskeluun. Pitää siis opiskella tarpeetonta kieltä, jotta se helpottaisi tarpeellisten kielten opiskelua.

”...väittämä, että ruotsin kieli olisi tulevaisuuden kannalta turha aine, on yksinkertaisesti väärin”, kirjoittaa Mäntysalo. Natiaiset, jotka nyt menevät kouluun oppimaan pakkoruotsia, ovat työelämässä 2060, jopa 2070-luvulle asti. Kyllä kerran ihmettelevät, miksi esi-isät pakottivat heidät opiskelemaan kieltä, jolla kansainvälisesti ei tee yhtikäs mitään.

Jokainen saa opiskella ruotsia, jos katsoo sen järkeväksi. Se, että sitä edelleen opiskellaan pakolla kenties jonkun järkevämmän kielen asemesta, taitaa nimenomaan olla sitä poliittista saamattomuutta.

Mäntysalo kirjoittaa ainutlaatuisuudesta. Se, että marginaalikieltä opetetaan pakolla, taitaa Euroopan mittakaavassakin olla ainutlaatuista.

Heikki Laitonen

aikanaan pakkoruotsinsa opiskellut