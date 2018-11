Lukijalta: Joukkoliikenteelle mallia onnistujista

Turussa tehdään 119 joukkoliikennematkaa asukasta kohden vuodessa. Vastaavat luvut ovat Linzissä 554, Innsbruckissa 478 ja Bernissä 511. Bernin 200 000 asukkaan liikennöintialueella tehdään yli 102 miljoonaa ja Turussa 22 miljoonaa matkaa vuodessa.

Rakennetun Turun (noin 70 neliökilometriä) asumistiheys 2400 asukasta/neliökilometri (GeoStat 2011) on samalla tasolla Bernin liikennöintialueen asutuksen kanssa. Bernin palvelutaso katetaan pelkästään lipputuotoilla. Sveitsin ja Itävallan kaupunkien korkeat käyttöluvut selittyvät osaksi siitä, että työpäivän aikana käydään esimerkiksi kotona syömässä.

Paikallisliikennettä on kehitetty pääasiassa raitioteiden pohjalta. Saksan asukasluvultaan ja asumistiheydeltään vertailukelpoisissa raitiotiekaupungeissa matkustetaan asukasta kohden noin 200–300 kertaa vuodessa. Näitä kaupunkeja ovat esimerkiksi Darmstadt, Würzburg, Ulm, Heidelberg, Potsdam, Jena ja Saarbrücken.

Alle 100 000 asukkaan Schwerinissäkin matkoja tehdään noin 50 prosenttia Turkua enemmän.

Ranskassa kaupunkien asumistiheydet ovat Turkua korkeampia, joten Turkua selvästi pienemmissä uusissa raitiotiekaupungeissa matkustajamäärät ovat kasvaneet uudistusten myötä valtavasti, Toursissa jopa yli kaksinkertaiseksi.

Hyvin onnistuneita uusia raitiotiekaupunkeja ovat muun muassa Dijon, Orleans ja Le Mans. Asumistiheydeltään Turkuun verrannollisissa St. Etiennessä ja Besançonissa tehdään myös yli 200 matkaa asukasta kohden vuodessa.

Järjestämistapojen vaikutukset näkyvät selvästi, kun verrataan kahden asukasluvultaan (noin 117 000) samankokoisten kaupunkien ratkaisuja keskenään.

Metzissä valittiin korkean palvelutason bussijärjestelmä (BHNS) ja Besançonissa raitiotie. Metzissä matkustajamäärät ovat kasvaneet selvästi, mutta ne ovat nousseet kuitenkin vain samalle tasolle kuin Turussa nyt ollaan. Turkua asumistiheydessä pienemmässä Besançonissa matkoja tehdään suhteellisesti lähes kaksinkertaisesti verrattuna Metziin ja Turkuun.

Toteutuneet järjestelmäkustannukset Metzissä olivat 13 miljooonaa ja Besançonissa 17 miljoonaa euroa/km.

Malmössä superbussi on lisännyt matkustajamääriä asukasta kohden vain 8 prosenttia ja matkoja 146:een. Verrattuna samankokoiseen Bergeniin ero on huomattava: uusi raitiotie on lisännyt matkoja yli kaksinkertaiseksi ja nyt niitä tehdään 223.

Muissa verrannollisissa raitiotiekaupungeissa – Graz, Strasbourg, Nantes, Montpellier, Freiburg, Halle ja Erfurt – tehdään matkoja asukasta kohden 230–410 välillä.

Parhaimmissakaan bussijärjestelmissä ei ole päästy sellaisiin matkustajamääriin, mihin vastaavissa raitiotiekaupungeissa on päästy. Ranskassa lähes kaikissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa on siksi otettu kapasiteetiltaan suurempi ja palvelutasoltaan parempi raitiotie käyttöön, osassa BHNS-välivaiheiden jälkeen.

Saksassa harvoista hyvistä bussikaupungeista raitiotieliikenteeseen siirtyvät Wiesbaden, Regensburg ja Tübingen.

Joukkoliikennemallia kannattaa ottaa alisuoriutujien sijasta onnistujista.

Jorma Jäntti

Turku