Lukijalta: Jos virheitä tehdään ne korjataan

Tässä vastineeni Ilmari Heinosen mielipidekirjoitukseen ”Sadat valitukset harmittavat” (TS 6.11.).

Kaikki kuntaan saapuneet kirjeet, lausunnot, pyynnöt, oikaisuvaatimukset, toimenpiteet yms. kirjataan aina joka kerta kunnan diaariin eli niin kutsuttuun kunnan päiväkirjaan.

Kunta myöntää vuosittain avustuksia yleishyödyllisille yhdistyksille, järjestöille yms. Nämä kaikki tekevät runsaasti tärkeää vapaaehtoistyötä ja antavat siten korvaamatonta apua kunnalle.

Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia yhdistyksiä ja järjestöjä tärkeästä työstä.

Kunnan tekemät päätökset yleishyödyllisten yhdistysten avustusten osalta on ainakin vuosien 2014 ja 2016 osalta todettu laillisiksi Turun hallinto-oikeuden 26.10.2018 antamissa päätöksissä. Heinosen valitukset, neljä kappaletta, on hylätty tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. Myöskään esteellisyyksiä, ”sulle mulle periaatetta”, ei hallinto-oikeus ollut havainnut.

Hallinto-oikeuden päätökset ovat julkisia ja nähtävillä kunnanvirastossa.

Todettakoon myös, että Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi 4.6.2018 päätöksensä, jossa todettiin, että Heinosen kantelu ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Aluehallintovirasto toteaa muun muassa, että Heinoselle on toimitettu erilaisia asiakirjoja, selvityksiä ja ilmoituksia yhteensä 57 kappaletta 36 kuukauden aikana syyskuusta 2013 ja edelleen että Heinosen asioita on käsitelty Vehmaan kunnanhallituksessa 36 kuukauden aikana 28 kertaa.

Virheitä varmasti sattuu kaikille ja ne korjataan, jos niitä on tapahtunut. Mikäli hallinto-oikeus tai muu viranomainen on havainnut virheitä tai puutteita, ne on korjattu.

Kuntalaisella on oikeus ja kuuluu olla oikeus antaa palautetta, mutta ”tuomioiden langettaminen” on Suomen lainsäädännössä määrätty riippumattomalle tuomioistuinlaitokselle.

Kirjoitusvirheitä en kommentoi sen enempää, niitä ehkä sattuu kaikille.

Ari Koskinen

kunnanjohtaja

Vehmaan kunta