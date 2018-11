Lukijalta: Metsästystä Ruissalossa tulisi jatkaa seurojen yhteistyönä

Turun Sanomat uutisoi 27.10. ympäristösuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäen keskeyttäneen Ruissalon metsäkauriin/valkohäntäpeuran metsästyksen johtuen metsästyksessä/metsästysluvassa ilmenneistä epäselvyyksistä.

Tästä alkoi jo toista viikkoa jatkunut ”peitsen taitto” ja spekulointi; kenelle metsästyslupa on myönnetty, millä perustein ja onko metsästystoiminta ollut eettisesti hyväksyttävää ko. tahon toimesta.

Keskustelu ja puskista huutelu on ollut niin vilkasta, että varsinainen syy siihen, miksi Ely-keskus on ylipäätään myöntänyt luonnonsuojelualueelle metsästysluvan, on jäänyt täysin toisarvoiseksi ja monelle hämärän peittoon.

Metsästyslupaa haettiin ja kaiketi se myös myönnettiin seuraavin perustein:

Ylisuuri kaurispopulaatio on uhka Ruissalon ainutlaatuiselle tammimetsikölle, ongelma paikallisten asukkaiden pihaistutuksille sekä aiheuttaa varsinkin kesäaikana vilkkaasti liikennöidyllä Ruissalontiellä lukuisia kolareita.

2017 kevättalvella kaupungin ja riistanhoitoyhdistyksen suorittamassa lumilaskennassa saatiin tulokseksi yli 400 kauriin talvikanta sekä alueen kokoon nähden suuri valkohäntäpeurakanta, tänä keväänä lumen puutteen takia laskentaa ei kaiketi suoritettu.

RHY:n toiminnanohjaajan toimesta ns. ”koulutusmetsästyksellä” saatiin viime kaudella saaliiksi 73 kaurista ja 18 peuraa.

Tämän metsästyskauden tavoitteena 100 kaurista ja peurat vieraslajina on tarkoitus poistaa saaren eläimistöstä kokonaan.

Hyvä niin, mutta koska metsäkauriin kanta on nopeimmin kasvava pienistä sorkkaeläimistämme ja viimevuotinen kannan ”lähtölaskenta” oli 400 kaurista tai yli, on tämän vuoden verotustavoite kaksin- ellei jopa kolminkertaistettava nykyisestä, mikäli kannan kasvu todellisuudessa halutaan kääntää laskuun ja saada jollain aikavälillä kauriskanta niihin mittoihin, minkä Ruissalon luonto kestää.

Esitetynlainen harvennus ei ole enää mahdollista pelkästään pienen ”koulutettavien metsästäjien” ryhmän toimesta, vaan se vaatii jatkossa suuremman joukon alueen aktiivisia metsästäjiä osallistumaan ko. talkoisiin.

Koska seuroilla on omat velvoitteensa maanomistajiaan kohtaan eivät ne voi sitoutua koko kauden kestävään metsästykseen Ruissalossa, mutta 5–10 kertaa arkena järjestettävä ns. yhteisjahti useamman kymmenen metsästäjän toimesta voisi helpottaa Ruissalon tavoitteeseen pääsyä. Yhteisjahti on osoittautunut tehokkaaksi metsästysmuodoksi niin kauris- kuin peurajahdeissa.

”Kateus vie kalat kattilastakin” on vanha sanonta, mutta koska useimmilla metsästysseuroilla on jo omasta takaa riittävä kauris/peurakanta, niin saaliin jaosta tuskin syntyisi suurempaa erimielisyyttä. Kun kyseessä on kaupungin maat ja yhteisjahti, voisivat osallistujat niin halutessaan lahjoittaa saaliinsa kaupungin keskuskeittiön kautta alueen vanhainkoteihin, kouluihin jne.

RHY:n toiminnanohjaaja voisi koulutusjahdin lisäksi johtaa/organisoida kyseisiä Ruissalon yhteisjahteja alueet ilmeisen hyvin tuntien.

Yhdistämällä alueen seurojen voimavarat päästäisiin Ruissalon luonnon kannalta toivottavaan lopputulokseen huomattavasti nopeammalla aikajanalla kuin pelkästään nykymuotoisella jahdilla.

Kun Ruissalon kauriskanta yhteisvoimin saataisiin toivottuun tiheyteen XXX kaurista/100 ha, ei luonnonsuojelualueelle jatkossa välttämättä tarvitsisi jokavuotista metsästyslupaa pienille sorkkaeläimille myöntää kenellekään. Tilannetta ja kannan kehitystä seurattaisiin ympäristötoimiston taholta ja mahdolliset luvat myönnettäisiin tarpeen mukaan metsästyskausi kerrallaan.

Eri osapuolet on saatava saman pöydän ääreen mahdollisimman pikaisesti, jotta metsästys jo kuluvalla kaudella saadaan jatkumaan ja ettei Ruissalon kauriskanta tästä ”lakkoilusta” johtuen pääse kasvamaan entisestään.

Ensi syksyn lupahakemukset on otettava hyvissä ajoin käsittelyyn huomioiden niin nykyinen kuin mahdolliset uudetkin hakijat, että tasavertaisuus kaupunkilaisten keskuudessa toteutuu.

Koska kauriin ja peuran metsästysaikaa on pidennetty 15.2.2019 asti, kannattaisi ympäristötoimiston hakea Ely-keskukselta jatkoaikaa nykyiseen lupaan.

Olli-Ilari Kielo

Turku