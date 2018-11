Lukijalta: Metsästäjien tuenilmaisu metsästyksenjohtajalle

Turun Sanomien julkaisemat uutiset Ruissalon metsäkauriiden ja valkohäntäpeurojen jahdista antavat mielestämme todellisuuden vastaisen kuvan jahdista.

Metsästyksenjohtaja Lasse Heimo on valinnut jahtiin sellaisia Turun seudun riistanhoitoyhdistykseen kuuluvia metsästäjiä, joilla ei ole muuta mahdollisuutta pienten hirvieläinten metsästämiseen alueella.

Riistanhoitoyhdistyksen alaisuudessa järjestetyssä teoria- ja ampumasimulaattorikoulutuksessa olemme osoittaneet ymmärtävämme turvallisen ja eettisen metsästyksen periaatteet sekä kykymme ampua hyvän riistalaukauksen. Koulutus on jatkunut jahdin yhteydessä mm. kaadetun eläimen käsittelyyn, riistalaukausten ja ampumatilanteiden analysointiin sekä muihin käytännön metsästystilanteisiin liittyvien aiheiden käsittelyllä.

TS esittää 27.10. metsästäjien tekevän Lasse Heimon toiminimelle talkoopohjalta työtä. Tämä ei vastaa todellisuutta.

Metsästys ei ole jokamiehenoikeus. Normaalisti pienten hirvieläinten metsästäminen edellyttää liittymistä metsästysseuraan, mikä eteläisessä Suomessa edellyttää yleensä maanomistusta metsästysseuran alueella sekä huomattavan korkeiden maksujen suorittamista.

Ruissalon jahti on siihen osallistuville metsästäjille ainutlaatuinen mahdollisuus: pääsemme ilman metsästysseuran jäsenyyttä ja ilman veloituksia osallistumaan metsästykseen alueellamme, ja saamme vielä koulutuksen jahdin yhteydessä. Ruissalon jahti on meille kaikkea muuta kuin TS:n väittämää "työtä talkoopohjalta" – se on ainutlaatuinen mahdollisuus ja etuoikeus, josta olemme erittäin kiitollisia Heimolle, Turun seudun riistanhoitoyhdistykselle sekä Turun kaupungille.

Ruissalon jahtiin valitut metsästäjät antavat täyden tukensa ja luottamuksensa jahdin metsästyksenjohtajalle Lasse Heimolle.

Ruissalon jahdin metsästäjien puolesta

Ilari Törönen