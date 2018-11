Lukijalta: Koirakoiden tuenilmaisu metsästyksenjohtajalle

TS kirjoitti 27.10. Ruissalon kaurisjahdista epäsuotuisaan ja vääristeltyyn sävyyn.

Ruissalon kaurisjahdin metsästyksenjohtaja Lasse Heimo on antanut meille jäljestyskoiria kouluttaville koiraharrastajille erityisen mahdollisuuden päästä harjoittaman koiran toimintaa todellisessa tilanteessa.

Jälkikoirakon (ohjaaja ja koira) tehtävänä on löytää mahdollinen haavoittunut eläin. Koirakoiden mukaan ottaminen Ruissalon jahtiin varmistaa näiden eläinten löytämisen maastosta. Tämä osoittaa kunnioitusta luontoa ja eläintä kohtaan, mitä Heimo on korostanut koko jahdin ajan. Kiitos hyvien riistalaukausten jäljestystyö on saanut jäädä vähäiseksi.

Koirakoita on myös osallistunut syksyn aikana Ruissalon liikenneonnettomuuksissa haavoittuneiden eläinten jäljestämiseen.

Meille koiranohjaajille tämä on ollut ainutlaatuinen tilaisuus Turun seudulla kouluttaa koiriamme. Metsästysseuroihin on koiraharrastajan vaikea päästä jäseneksi, jollei hän ole maanomistaja tai omaa muita erityissuhteita seuroihin. SRVA eli suurriistavirka-apu, joka auttaa poliisia kolarieläinten kanssa, toimii myös pitkälti metsästysseurojen kautta.

Ruissalon jahdin hyvä henki, jokaista jahtiin osallistuvaa kohtaan oleva kunnioittava asenne, on metsästyksenjohtajan ansiota.

On ollut hienoa nähdä myös se, miten luontoa ja eläintä kunnioittaen koko saalis käytetään mahdollisimman hyvin hyödyksi. Luontoyhteyttä parhaimmillaan. Mahdollisuus riistalihan ostamiseen on hyvä tapa saada erinomaista ekologista lähiruokaa, mikä Suomessa on lähinnä metsästysseuroihin kuuluvien etuoikeus.

Lasse Heimo saa meiltä koiranohjaajilta täyden tuen ja kiitoksen.

Ruissalon jahdin 17 koiranohjaajan puolesta

Maarit Krug

jälkikoirakkotoiminnan yhdyshenkilö