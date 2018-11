Lukijalta: Eturauhassyöpä vie 900 miestä liikaa

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. 900 miestä liikaa kuolee vuosittain tähän tautiin. Useimmiten tauti ei aiheuta mitään ennakoivia oireita potilaassa. Tauti on yllätyksellinen ja tulee yleensä esiin varttuneessa iässä olevassa miehessä.

Usein eturauhassyöpä on ensimmäinen merkki miehelle elämän rajallisuudesta. Parhaassa elinvoimassaan olevat miehet joutuvat taudin myötä antamaan itsestään miehisyyden keskeisiä elementtejä.

Eturauhassyövän tutkimus Suomessa on laajaa ja tuloksellista, mutta nyt ollaan tilanteessa, jossa tutkimuksen nopeuttamiseksi tarvitaan merkittäviä taloudellisia lisäpanostuksia.

Eturauhassyövän alkuvaiheen diagnostiikka tarvitsee urologeille ja onkologeille uusia työkaluja. PSA-testi ei anna hoitamattoman miehen osalta riittävää informaatiota eturauhasen tilanteesta. Tarvitaan menetelmiä, joka luotettavasti segmentoivat eturauhassyöpää.

Tärkeää on löytää ne miehet, jotka tarvitsevat radikaalihoitoja. Monen eturauhasyöpäpotilaan elämänlaatu voidaan taata paremmin, kun kajoavat hoidot tehdään vain niitä tarvitseville potilaille riittävän varhaisessa vaiheessa.

Suomessa on paljon käypiä hoitomenetelmiä ja lääkkeitä, joilla on hyvä vaste eturauhassyöpään. Mutta selvää on, että jos nämä hoidot voitaisiin aloittaa aikaisemmin ja viiveettä, saataisiin vielä parempia tuloksia.

Potilaiden läpimenoajat sairaalassa ovat lyhentyneet merkittävästi. Enää ei tarvita niin paljon seiniä ja muita fyysisiä rakenteita potilasvirran hoitamiseksi. Yhä useammin hoitoja voidaan tehdä polikliinisesti tai potilas voi nauttia lääkkeensä kotonaan.

Kliiniset hoidot ovat Suomessa yleensä hyvällä tasolla, vaikka potilaat kertovat merkittävistä alueellisista eroista. Erityisesti kuvantamisen osalta löytyy vielä paljon parannettavaa.

Kuvantaminen on tärkeä osa prosessia, jossa pyritään kunkin potilaan eturauhassyövän profiloimiseksi. Siksi huolellinen alkuselvittely on paikallaan, jotta vain hoitoa todella tarvitsevat potilaat hoidettaisiin.

Kliiniset hoidot sujuvat ajallaan ja vaikuttavasti. Kuitenkin potilaan henkinen toipuminen ottaa aikaa. Tarvitaan vertaistukea, jotta potilas voi käsitellä syövän ja hoitojen aiheuttamia muutoksia itsessään ja parisuhteessaan.

Potilaat kokevat lähes poikkeuksetta syvää lojaaliutta lääkäriään kohtaan. Suomessa on totuttu siihen, että kun menee lääkäriin, voi luovuttaa suitset kliinikolle ja luottaa siihen, että eettisesti ja kliinisesti kaikki sujuu oikein.

Tosiasia on kuitenkin se, että kohtaamisen ajat vastaanotoilla lyhenevät mitä suuremmaksi potilasvirrat käyvät. Siksikin olisi tärkeää, että urologien ja onkologien aika eturauhassyövän osalta käytettäisiin enenevässä määrin niiden potilaiden hoitoon, jotka vaativat radikaalihoitoja.

Kuitenkaan ei voi unohtaa potilaita, jotka ovat aktiiviseurannassa. Aktiiviseuranta on paljon muutakin kuin PSA:n mittaamista. Sen tulee sisältää riittävän usein potilaan ja lääkärin välisiä kohtaamisia sekä kuvantamisia ja kokeita, jotta voidaan turvallisesti säilyttää se tilanne, kun syöpä on onnekkaasti löydetty paikallisena.

Kimmo Järvinen

toiminnanjohtaja

Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry