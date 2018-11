Lukijalta: "Sadat valitukset harmittavat"

Näin otsikoi Turun Sanomat 20.9. ja oikoili sitä 21.9. Vakka-Suomen Sanomat jatkoi asiaa 27.9. otsikolla "Valituksiin menee aikaa ja rahaa".

Koska ylleni on soviteltu konnan viittaa, osoitan todisteellisesti sen kuuluvan kierrätykseen. Heinonen vastaa aina tekemisistään – lehdille tietoja antanut viranhaltija toimii toisin.

Turun hallinto-oikeuden arkisto toimitti vireillepanemieni asioiden lainvoimaiset päätökset koskien Vehmaan kuntaa 2009–2018. Niitä löytyi 11 – siis kaukana "sadoista". Kaikissa kunnan on todettu toimineen virheellisesti! Lähes kaikki koskevat avustusten "sulle–mulle"-jakoa esteellisten läsnäollessa.

Kunnanjohtaja Ari Koskisen 152 diaarikirjaustakin typistyivät 144:ään ja lopulta 115:een, kun joukosta poistetaan toistot ja muiden lähetykset.

Mistä kirjeeni johtuvat? Kunnan epäkelvosta toiminnasta. Yhtä kopiota jouduin peräämään toistakymmentä kertaa ja "diaaria" kertyi – asiakirja löytyi kolmen kuukauden kuluttua, mutta ei muodossa, jossa se oli toimitettu hallinto-oikeudelle.

Talousvesi osoittautui huonoksi jo 2002 ja uudestaan 2012. Vasta korkeimman hallinto-oikeuden päätös sai kuntajohdon toisiin ajatuksiin. Rahaa paloi kymmeniä tuhansia "possutuksiin", uuteen paineenkorotusasemaan, korvauksiin Heinoselle ja lakimiehelle.

"Sanateknistä saivartelua" päätyy ilmaisijansa nilkkaan, kun kirjaan kunnanjohtaja Koskisen peränneen minulta yhden kirjaimen täsmennystä henkilönimestä, joka löytyi oikein kirjoitettuna seuraavasta kappaleesta. Minun asiani oli oleellisempi. Esittelijänä oli ollut luottamushenkilö, joka oli myös toiminut esittelemänsä asiakohdan tarkastajana. Molemmat säädösten vastaisia. Niihin virheisiin läsnäollut Koskinen ei puuttunut.

Toisessa asiassa tuore kunnan selvitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle sai asiallisen muodon vasta neljännellä yrittämällä!

Vanhustyön johtajan irtisanomisen täytäntöönpanopäivän Koskinen ilmoitti sähköpostilla henkilölle, jonka nimeä ei sisälly siihen kunnanhallituksen päätökseen, jossa kirjataan "Irtisanominen toteutetaan...päätöksen saatua lainvoiman.". Viestin jälkeen Koskinen kirjaa selostukseen "...päätöstä ei ole pantu täytäntöön." ja toisaalta "....edelleen on kaksi kunnallisvalitusta.". Siis päätös ei ole lainvoimainen!

Yhtenäiskoulun harjakaiset on pidetty ja talo maalla, jonka kaava on muutoksenalainen. Poikkeamisluvan ja rakennusluvan anoivat Koskinen ja hallintojohtaja. Molempien jatkokäsittelyyn Koskinen osallistui esteellisenä. Ensin vs. rakennustarkastaja myönsi luvan toimivaltansa ylittäen, sitten lautakunta "parsi" asiaa ja esittelijänä oli vs. tekninen johtaja toimivaltansa ylittäen, koska rakennusvalvonta-asian esittelijänä voi olla lain mukaan vain rakennustarkastaja.

Hankkeen vireilletulo ja lautakuntapäätöksen julkipano ei ole tapahtunut säädösten mukaan. Kerran lautakunta on käsitellyt 9 asiaa ilman esittelijääkin!

Hallintosäännöt (1.4.2018 ja 1.8.2018) vilisevät lainvastaisuuksia ja delegointipuutteita, vaikka ovat täytäntöönpanokelpoisia, mutta vaikka lainvoimaa.

Palautteen voi myös olla kuulematta ja toistaa samoja virheitä. Konnan viitta on kierrätyksessä, ei sopinut minulle. Eli kuntatasolle: jos ei ole aihetta, ei tule valituksia eikä kuluja.

Ilmari Heinonen

se Savilan Ilu