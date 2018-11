Lukijalta: Englannin kielikö avain kansainvälistymiseen?

Olen ulkosuomalainen, asunut toisessa maassa jo lähes kymmenen vuotta. Se ei ole vielä paljon mutta sinäkin ajanjaksona Suomessa on tapahtunut ihmeellinen alistuminen yhden kielen edessä. Se kieli ei ole suomi eikä ruotsi, vaan täysin käsittämättömästi englanti.

Etenkin viime käynnilläni havaitsin sen konkreettisesti, kun eräässä helsinkiläisessä baarissa tilasin lasillista ja tarjoilija ilmoitti että ei osaa suomea, vaan englantia. Olin suoraan sanoen ällikällä lyöty.

Epäilemättä en ole ainoa, koska eri ulkosuomalaisten keskustelupalstoilla tätä asiaa ihmetellään tällä hetkellä. Semminkin kun kaikki ulkosuomalaiset eivät asu maissa, joissa käytettäisiin englantia.

Tänä syksynä asia on synnyinmaassani noussut pintaan. Puhutaan siitä, miten maahanmuuttajia houkuteltaisiin paremmin, jos englantia harrastettaisiin palveluissa ja joku touho esitti että jopa virastoissa!

Eivät kaikki potentiaaliset maahanmuuttajat tule maista, joissa puhutaan englantia.

Itselleni synnyinmaassa käydessäni tärkeitä asioita eivät ole ruisleipä tai juhlamokka vaan se, että pystyn ymmärtämään kaiken, mitä maan kahdella virallisella kielellä puhutaan ja kirjoitetaan ja että pystyn myös itse ilmaisemaan itseäni äidinkielelläni suomella sillä tavalla, mikä minulle ei ole mahdollista millään myöhemmin oppimallani kielellä.

Englantia puhun, kirjoitan ja ymmärrän käsittääkseni keskitasoa paremmin ja olen espanjan kielen opinnoissani arkikielen käyttämisen sujuvalla tasolla. Mutta rakastan lukea suomenruotsalaisten kirjailijoiden teoksia alkukielellä, joka poikkeaa niin kutkuttavasti riikinruotsista ja kuitenkin on sitä samaa. Ja kun luen alkukielistä suomalaista kirjallisuutta tai tuotan itse sillä kielellä tekstiä, olen kulttuurisesti kotonani.

Iloitsen myös tavattomasti, kun kuulen maahan äskettäin muuttaneiden ihmisten käyttävän vivahteikasta ja moni-ilmeistä suomen kieltä. Se on osa heidän suomalaisuuttaan ja sitä arvostan.

Maailman kielistä äidinkielenään puhuu mandariinikiinaa 955 miljoonaa ihmistä. Sitä käyttää yli miljardi ihmistä. Kun siihen lisätään 80 miljoonaa wu-kiinan puhujaa, ollaan yli 1000 miljoonassa ihmisessä.

Toiseksi suurin maailman kielistä on espanja, jota äidinkielenään puhuu 400 miljoonaa ihmistä ja jonka käyttäjiä on vajaa 500 miljoonaa. Englantia puhuu äidinkielenään 360 miljoonaa ja sen käyttäjiä on vajaat 800 miljoonaa.

Jos logiikkana tässä ”kansainvälistymisessä” on kielen käytettävyys, olisi siis kai paikallaan opetella laajemmin kiinaa eikä englantia!

Tulee mieleen Ismo Alangon laulu ”Kun Suomi putos puusta”, jossa maito on äkkiä milkkiä. Pienen kieliryhmän ns. intellektuellien ja päättäjien asenne on edelleen alistunut ja itsetunto oman kielellisen kulttuurin edessä niin heikko, että ei nähdä sitä puuta kauemmaksi.

Kaiken kielenoppimisen pohja on hyvä oman äidinkielen taito.

Eeva Donner

journalisti

Costa Blanca, Espanja