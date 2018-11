Lukijalta: Harkittu rekrytointi ja huolellinen perehdyttäminen ehkäisevät irtisanomisia

Työpaikoissa on monia syitä siihen, miksi jollekulle halutaan lähtöpassit.

Jos ei synny tarpeeksi tulosta, saattaa uhkana olla kylmää kyytiä. Huolimaton tai epärehellinen voidaan oikeutetusti heittää ulos. Hankalaksi koettu persoona joutuu toistuvasti kahnauksiin muiden kanssa. Nopeutta arvostavassa paikassa hidas työntekijä koetaan epäkelvoksi. Työnantajan tai tämän omaisuuden vahingoittaminen on ilman muuta syy erottamiseen.

Mutta oli peruste mikä tahansa, meidän työkeskeisessä kulttuurissamme irtisanottu kokee itsensä loukatuksi, ja epäoikeudenmukaisuuden sekä hylätyksi tulemisen tunteita on raskas kantaa.

Jotta tulisi mahdollisimman vähän näitä nyt kiisteltyjä irtisanomisia, työorganisaatioiden pitää panostaa tarkasti harkittuun rekrytointiin ja hyvään perehdyttämiseen.

Työantajan kannattaa miettiä viimeisen päälle, mitä haluaa ja millaisilla valmiuksilla varustettua henkilöä taloonsa etsii. Paikkaa hakevan puolestaan tulee selkeästi tiedostaa omat ominaisuutensa ja osaamisensa. On reilua kertoa rehellisesti, mutta liioittelematta aikaansaannoksistaan.

Haastattelussa voi suoraan kysyä, täyttääkö työn vaatimukset. Oleellista on jo tässä vaiheessa nähdä, osuvatko osapuolten tarpeet yksiin.

Työntekijä on hyvä, jos hänellä on sisäistä motivaatiota ja hän kokee tehtävän sekä paikan kulttuurin omakseen. Sopeutuminen porukkaan ja talon arvomaailmaan on ensiarvoisen tärkeää.

Perehdyttäminen on kiireessäkin hoidettava niin kattavasti, että valittu suoriutuu tehtävistään. Työnantajan on luotava itselleen näkemys siitä, mitä tulijan kuuluu osata jo hakiessaan ja mitä kaikkea tälle on sitten tarpeen selittää ja neuvoa.

Työn muuttuessa kouluttaminen on keskeistä. Mutta työntekijän on itsensäkin kannettava vastuu osaamisensa ajan tasalla pitämisestä.

Toki tilanteet ja ihmiset muuttuvat, eikä kaikki aina menekään loputtomiin hyvin. Pitemmän päälle tehtävät eivät ehkä enää kiinnosta tai tulee muita ongelmia.

Jos on annettava potkut, on fiksua kertoa perustelut ja vastata irtisanotun selviämiselle niin tärkeisiin miksi-kysymyksiin. Tilannetta voi pehmentää järjestämällä jonkinlaista ohjausta eteenpäin. Keneltäkään ei saisi raa'asti ja kylmästi viedä omanarvontuntoa.

Pohdittavaksi tulee myös, millaisia suojautumismekanismeja jäljelle jääneet itselleen kehittävät ja miten käy työssä niin oleelliselle luottamuksen tarpeelle. Hyvä ilmapiiri on tunnetusti tuloksenteon kannalta keskeinen seikka.

Eila Heinonen

kauppatieteiden tohtori, henkilöstöjohtamisen opettaja Satakunnan ammattikorkeakoulussa