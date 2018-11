Lukijalta: Olet vain jos syöt

Mediamyrskyjä tulee ja menee, ja ajankohtaisista asioista on hyvä keskustella. Itse pidän tiettyä mediamainontaa ja tuputtamista ilmiönä, jonka keskellä meidän kaikkien pitäisi osata elää omaa elämäämme. Mutta jos ja kun ihmisiä kohtaan kohdistetaan suoraa nöyryytystä ja epäammattimaisuutta viihteen vuoksi, näen punaista.

Ja niin näkee moni muukin, kuten ”Olet mitä syöt” -ohjelmasta syntyneissä keskusteluissa olemme voineet huomata. Kyseessä on siis urheilulääkärin ja entisen syömishäiriötä sairastaneen Pippa Laukan vetämä tv-ohjelma, jossa ihmisten elämäntapoja syyllistetään ja kauhistellaan. Ruoasta tehdään pahis ja radikaalit ja nopeat muutokset tehdään ohjelmassa selviksi.

Jaottelut hyvään ja pahaan toistuvat ohjelman aikana, enkä saa mainostauoilla kuuluvia lauseita E-ainesisällöistä tai ”pulleasta pojasta” mielestäni.

Miltä tämä mustavalkoisuus ja kohtuuden unohtaminen kuulostaa? Ainakin omiin korviini hieman syömishäiriöiseltä – tai sairaudelle altistavalta. En siis ollenkaan ihmettele asian ympärille muodostunutta kohua.

Erityisen ristiriitaiseksi ohjelman tekee Laukka, joka siis vuonna 2015 valittiin Syömishäiriöliitto SYLI:n kummiksi – ihmiseksi, jonka pitäisi olla mukana syömishäiriöiden ennaltaehkäisevässä ja toipumista rakentavassa työssä.

Ylipaino on kasvava ongelma yhteiskunnassamme, mutta niin on myös syömishäiriöt. Molempiin tarvitaan asianmukaista ja laadukasta hoitoa.

Miten tv-formaatti pikaparantamisilla palvelee ihmisen oman kehon hyväksymistä ja elämäntapojen pysyvää muutosta? Minkä kuvan ohjelma antaa niille tuhansille, jotka kamppailevat kehonkuvansa kanssa tai pyrkivät sallivaan syömiseen?

Jokaisella ohjelmaan osallistuvalla on tarina, eikä ihmisen elämänhistoriaan tunnin mittaisessa ohjelmassa ehditä mitenkään paneutua. Tilanteeseen johtaneet syyt eivät ole mustavalkoisia, joten miksi ratkaisut olisivat?

Hoitoon pitäisi sisällyttää ammattitaitoinen ravitsemusterapeutti, aikaa sekä paljon pohdintaa. Aivan kuten syömishäiriötyössäkin.

Ohjelmassa Laukka toteaa yhdelle osallistujalle, että siirapin käyttö jäätelöannoksen päälle on ”ihan sairasta”. Minusta koko ohjelma on sairas. Sairasta on muuttaa ruokavaliotaan ilman hyvää suunnittelua ja ammattitaitoisen ravitsemusterapeutin ohjeistusta. Unohtaa sallivuus, ne suklaapalat, jotka saavat meidän onnellisiksi. Mässäillä toisten ihmisten haukkumisella.

Mikä on minun tarinani radikaalien ruokavaliomuutosten suhteen? Sanoisin, että olen onnellinen, että olen elossa. Olen onnellinen, että olen tilanteessa, jossa pystyn sulkemaan korvani ohjelmalta, jonka ohjeet varmasti olisivat vaikuttaneet minuun haitallisesti vielä vuosi sitten. Tähän eivät kaikki kuitenkaan kykene.

Ja jos saisin jotain sanoa sille tytölle, joka noin kymmenen vuotta sitten aloitti herkkulakon ympäristön vaikutteiden perusteella, sanoisin: älä. Sillä vielä kymmenen vuotta myöhemmin kamppailen päivittäin hyväksymään itseni juuri sellaisena kuin olen, ja vielä joku päivä sen toivottavasti opin. Terveenä syömishäiriöstä.

Mutta jos jonkun viestin haluan välittää teille, se on: hakekaa apua muualta kuin viihdeformaateista ja uskomuskirjoista. Sillä jos katson vuosiani taaksepäin, se todellakin on vähintään ”ihan sairasta”. Jos mitenkään voisin palata aikaan takaisinpäin, tekisin sen, ja opettelisin sallivuutta. Oman itseni arvostusta. Sekä muiden ihmisten arvostusta.

Toivon, että jatkossa näkisimme tällaiseen tähtääviä tv-formaatteja.

Freija Häärä

10 vuotta anoreksiaa sairastanut