Lukijalta: Laatua kouluruokaan

Turun Sanomissa oli 30.10. uutinen, jonka mukaan Turku on säästänyt huikeita summia kilpailutuksen myötä. Laadusta ei puhuttu mitään. Kouluruoan laatu on kuitenkin laskenut Arkean mukaantulon myötä. Tarkoitus ei liene, että rahaa säästyy, mutta laatu laskee.

Maksuton kouluruokailu on suomalaisen koulunkäyntikulttuurin ylpeyksiä. Se edesauttaa tasa-arvoa ja koululaisten jaksamista ja terveyttä, tästä lienee olemassa laaja yhteisymmärrys.

Siksi onkin vaikea käsittää, miksi kouluruokaan ei panosteta enemmän. Keittiöt joutuvat taikomaan ruokaa todella pienillä summilla, mikä johtaa myös sellaisiin kummallisuuksiin, että jälkiruokana tarjottavat hedelmät tuodaan pakattuina Puolasta tai että liha ei ole kotimaista.

Valvoessani ruokailua taas eräällä lounastauolla jouduin huomaamaan, että todella harvalla lautasella oli annoksia, jotka täyttävät minkäänlaisia ravintosuosituksia.

Usean oppilaan lautasella oli puolikas peruna, muutama herne, ruokalusikallinen kastiketta. Esimerkiksi lihapullia sai eräälläkin lounaalla ottaa vain neljä. Joissain kouluissa ruoka loppuu jatkuvasti kesken. Vatsa täytetään näkkileivällä.

On selvä, että kasvavassa iässä oleva lapsi ei pärjää moisilla annoksilla, vaan seurauksena on päänsärkyä, huimausta ja muita lieveilmiöitä. Ongelma korostuu vielä enemmän yläkoulussa ja lukioissa, jos käytettävissä on lähikaupan tai välipala-automaatin tarjonta.

Ruoan laatu huononee keskuskeittiöistä kuljetettaessa. Ruoka pitäisi aina saada valmistaa omassa koulun keittiössä tai edes mahdollisimman lähellä.

Keittiöhenkilökunta tekee varmasti parhaansa valmistaakseen maittavaa lounasta, mutta ihmeidentekijöitä hekään eivät ole.

Kouluruoan valmistamiseen pitää suunnata lisää resursseja ja henkilökunta kouluttaa myös maistuvan kasvisruoan tekemiseen. Laatua annoksiin saa toki myös sillä, että satsataan terveyssuositusten puitteissa mausteiden käyttöön.

Yritämme koulussa kovasti puhua terveellisen ja riittävän ravinnon tärkeydestä ja korostaa maksuttoman lounaan hienoutta.

Jokainen meistä on nähnyt kuvia amerikkalaisista koulukahviloista, joissa mätetään hampurilaisannoksia tai vaihtoehtoisesti tuodaan omat eväät mukana. Tähän suuntaan suomalainen kouluruokailu ei saa mennä!

Arvostakaamme maksutonta kouluruokailua niin, että panostamme myös sen laatuun ja kotimaisuuteen.

Mervi Uusitalo

Turun kaupunginvaltuusto (vas)

luokanopettaja