Lukijalta: Maksuton ehkäisy saatava läpi

Turun sosiaali- ja terveyslautakunta päätti syyskuussa äärimmäisen tärkeästä asiasta koskien nuorten aikuisten seksuaaliterveyttä. Turku olisi vihdoin saamassa useiden asiantuntijajärjestöjen suosituksien mukaisen maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille nuorille.

Tällä hetkellä Turku ei ole onnistunut maksuttoman ehkäisyn tarjoamisessa edes alle 20-vuotiaille, mikä oli lautakunnassa maksuttoman ehkäisyn toisena vaihtoehtona. Mennessään läpi lautakunnan aloite olisi suuri askel eteenpäin.

Kalliimmasta hintalapusta huolimatta maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen on tärkeintä juuri alle 25-vuotiaille. Lähes puolet (45 prosenttia) Turussa tapahtuvista aborteista tehdään tälle ikäryhmälle. Maksuton ehkäisy toimisi parhaimpana keinona aborttien vähentämiselle.

Suomen pienituloisimpiin ihmisiin kuuluvat 18-24-vuotiaat. Myös tämä korostaa tarvetta maksuttoman ehkäisyn tarjoamiseen aina 25 ikävuoteen asti.

Suurin osa kyseistä ikäryhmää edustavista on opiskelijoita, jotka voivat joutua taloudellisten vaikeuksien vuoksi tinkimään ehkäisystään. Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joille kaikista edullisin ehkäisykeino ei välttämättä ole sopivin. Sopivin ehkäisykeino saattaa löytyä kalliimpien ehkäisyvalmisteiden joukosta, mutta opiskelijalle esimerkiksi hormonikierukan 150 euron kertahinta saattaa olla ylitsepääsemättömän kallis.

Perinteisesti Suomessa vastuu ehkäisystä huolehtimisesta on usein jätetty naisille ja tytöille. Ilmaisia kondomeja on usein tarjolla koulu- ja opiskeluterveydenhoidossa sekä poliklinikoilla. Kuitenkin muut ehkäisyvalmisteet – joista suurin osa on suunnattu naisille – ovat maksullisia.

Maksuton ehkäisy parantaisi näin myös kaikkien sukupuolien vastuuta ehkäisystä sekä madaltaisi mahdollisesti kynnystä ehkäisyn hankkimiseen.

Abortti on usein traumaattinen kokemus, johon päätyminen on harvoin helppoa. Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen eniten abortteja tekeville ikäluokille olisi merkittävä askel kohti aborttien vähentämistä.

Ehkäisy on merkittävä osa ihmisten terveyttä, johon panostaminen on hyväksi niin nuorille kuin kansanterveydellekin.

Maksuttoman ehkäisyn tulee edetä sellaisenaan valtuustoon ja sille on taattava budjetissa sen tarvitsemat rahat.

Jesse Kareinen

varapuheenjohtaja

Turun vihreät nuoret

Elisa Arvola

SeksiWAU-kollektiivi