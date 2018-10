Lukijalta: Turun joukkoliikenne voi hyödyttää koko maakuntaa

Turun seudun joukkoliikenne 2020 -raportti vuodelta 2009 tyrmää ensitöikseen valmiiden rautatielinjojen käyttämisen joukkoliikenteen kehityksessä. Perustelut ovat seuraavat:

Kolmeen suuntaan lähtevät ratahaarat sijoittuvat siten, että radat kiertävät keskeiset asuinalueet. Rata ei tavoita Kauppatoria. Rata on vaikeaa linjata Kauppatorille. 10 minuutin vuoroväliä on vaikea toteuttaa.

Rakennetaanko uusi Turku olemassa olevan päälle? Todellisuudessa uudisrakentaminen sijoittuu sinne, missä on vapaata tonttimaata tarjolla ja mihin on hyvät liikenneyhteydet.

Kupittaan ja rautatieaseman lennokkaat suunnitelmat osoittavat, mihin suuntaan Turku kehittyy. Runosmäen ja Varissuon yleinen liikenne on nykyisinkin pystytty hoitamaan. Kummankaan alueen asukkaat eivät varmaan halua asukastiheyden lisäämistä lisärakentamalla.

Helsingin metron raideleveys on yhteneväinen VR:n raiteiden kanssa. Turun tulevan metrojunan suunnittelussa on siis vain mielikuvitus rajana. Jopa kaksikerrosratkaisuihin voitaisiin päätyä.

Raitiotietä leveämpi raideväli mahdollistaisi sähköpolkupyörien ja muiden kevyenliikenteen liikuntavälineiden mukaanoton.

Metrojuna vetää 600 matkustajaa eli 3 kertaa niin paljon kuin suunniteltu raitiovaunu. Liikenteen alkaessa siis vuoroväli voisi olla vaikka 20 minuuttia. Käytön kannalta tärkeintä on, että vuorot ovat säännöllisiä ja alkavat riittävän varhain aamulla sekä jatkuvat iltaan niin, että iltavuorolaiset, teatteri- ja urheilukansa pääsisivät vielä turvallisesti kotiinsa.

Turussa on valmiina noin 36 kilometriä rataa. Valmis ratayhteys on olemassa Pansioon, Satamaan, Pernon telakalle, Härkämäkeen, Iso-Heikkilään, rautatieasemalle, yliopistolle, Kupittaalle, Lausteelle, Littoisiin, Raunistulaan, Kärsämäkeen, Urusvuoreen, 1500 metriä lentokentän matkustajapaviljongista, Heikkilään ja Maariaan.

Mikäli ei ajatella nurkkakuntaisesti, on jatkoyhteys ja maakunnan kehittämismahdollisuuksia aina Naantaliin, Uuteenkaupunkiin, Loimaalle ja Saloon asti.

Helsingin metron huippunopeus on 90 km/h. Kun pysähdykset asemilla huomioidaan, on sen keskinopeus 45 km/h. Tämä on jotain aivan muuta kuin muun liikenteen seassa puikkelehtivan raitiovaunun nopeus.

Nykyinen rataverkko on jo suurelta osin eristetty muusta liikenteestä ja muutama jäljellä oleva tasoristeyskin voidaan muuttaa yli- tai alikuluksi. Liikenneturvallisuus olisi huippuluokkaa.

Noin 2 kilometrin välein olevat asemat mahdollistavat ainakin kevyenliikenteen radanylityksen. Näin luodaan suoria yhteyksiä radan ylitse eikä rata enää jakaisi kaupunkia.

Jos Helsingin suuntaan kolmen raiteen ja muualle kaksoisraiteen rakentaminen toteutuisi, siitä hyötyisi myös muu rataliikenne. Erityisesti tunnin juna Helsinkiin ottaisi aimo harppauksen eteenpäin.

Helsingin päässä on suunnitelmat pitkällä Espoon kaupunkiradasta, missä jatketaan neljän raiteen rataa Turun suuntaan.Rataosuus Leppävaarasta Kauklahteen on 13 km pitkä. Hanketta perustellaan sillä, että toista rataparia käyttäisi lähiliikenne ja toista kaukojunat ja rahti.

Hankkeelle on olemassa kustannusarvio 2019 tasossa. Sitä voi käyttää pohjana arvioitaessa ehdotustani Turun liikenteen parantamiseksi.

Turku ei ole sellainen rautatien solmukohta kuin Tampere. Turussa rahtiliikenne ja tunnin juna Helsinkiin sekä Tampereelle ovat ehdottamillani rataverkon kehitysinvestoinneilla sovitettavissa metroliikenteen joukkoon. Kustannukset voidaan arvioida huomattavasti edullisemmiksi kuin raitiotien ensimmäisessä vaiheessa kiskotukseen varattu 300 miljoonaa.

Turkulaisilla on vielä mahdollisuus luoda jotain uutta ja omaperäistä. Valtio olisi varmaan helpompi saada mukaan, koska kyseessä ei olisi vain linja Runosmäestä Kauppatorin kautta Varissuolle, vaan koko maakuntaa hyödyntävä joukkoliikennehanke, joka perustuu kiskoihin ja sähköön.

Ai niin se yhteys ratalinjalta Kauppatorille, se voitaisiin hoitaa Runosmäen ja Uittamon välillä liikennöivällä sähköbussilla.

Ismo Rantanen