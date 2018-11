Lukijalta: Yleiskaava antaa Turun taudin jatkua

Yleiskaava 2029 -luonnos on Turussa nyt poliitikkojen käsittelyssä. Yleiskaavan tarkoituksena on ohjata asemakaavoitusta pitkälle tulevaisuuteen.

Luonnoksen suurin ongelma on sen ylimalkaisuus. Etenkin kaupungin keskustassa yleiskaavan merkintöjen tulisi olla yksityiskohtaisia.

Nyt keskusta ja laaja alue sen ulkopuolella, jopa Itäharju, oltaisiin merkitsemässä keskustatoimintojen alueeksi. Se antaa rakentamiselle aivan liian paljon vapauksia.

Keskustassa on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja kaupunkikuvallisesti merkittäviä kohteita, niukasti julkista tilaa, virkistys- ja viheralueita. Liikenne ajautuu helposti ongelmiin keskustan ahtaalla katuverkolla.

Tarvitaan yksityiskohtaista rakentamisen suunnittelua ja sääntelyä. Näin suojataan julkista intressiä muun muassa yksityiseltä kiinteistöbisnekseltä.

Yleiskaavaluonnos mahdollistaa periturkulaisen ad hoc -kaavoittamisen eli tapauskohtaiset tilauksesta tehdyt asemakaavat, joilla yksityiset kiinteistönomistajat maksimoivat tonttinsa rahanarvoista rakennusoikeutta.

Tällaisesta postimerkkikaavoituksesta on kymmenien vuosien ajalta surullisia esimerkkejä vaikka millä mitalla. Kysymys on Turun taudista.

Nyt kokoomuksen, vihreiden ja Sdp:n johdolla on hyväksytty kaupunkikehittämiseen linja, jossa kaavalähtöistä suunnittelua, kuten yleiskaavoja murretaan erilaisilla yleissuunnitelmilla, keskustavisiolla ja Itäharjun masterplanilla.

Kuvaan kuuluu, että yleiskaavan sisällön sijaan julkisuudessa puhutaan keskustan liikennesuunnitelman luonnoksesta, joka on vain yksi yleiskaavan liite.

Liikennekeskustelua on viritelty erityisesti vihreiden toimesta. Kiistellään muun muassa siitä, saako Aurajoen ylittävillä silloilla tulevaisuudessa ajella ja millä kulkupelillä.

Keskustelu johtaa täysin sivuun itse asiasta. Liikennesuunnitelmaa ei edes voi järkevästi laatia näin ylimalkaisen yleiskaavan pohjalta.

Näin kuitenkin vältytään ottamasta kantaa varsinaiseen ongelmaan eli siihen tosiasiaan, että yleiskaavaluonnos antaa Turun taudin jatkua.

Kaavan taustaselvityksissä ajetaan voimakasta täydennysrakentamista. Ekologiseksi väitetty keskustan ”täydennysrakentaminen” on jo vuosia ollut hokema, jonka suojissa Turun tauti on päivitetty uuteen ympäristötietoisempaan aikaan sopivaksi.

Poliittinen tohina liikennesuunnitelman ajokieltojen ympärillä, joita tällaisella suunnitelmalla ei edes voida päättää, onkin lähinnä Yleiskaava 2029:n viherpesua. Rakennusliikkeiden ja kiinteistösijoittajien intressejä palvelevan kaavoituksen annetaan jatkua.

Vasemmistoliitto on esittänyt, että keskustan ja Itäharjun alueista on laadittava riittävän tarkat osayleiskaavat. Vasta sen jälkeen, kun suunnittelussa on parempi käsitys eri toimintojen sijoittumisesta, niiden mukaisista liikennevirroista ja -määristä, voidaan liikennesuunnitelmasta tehdä perusteltuja päätöksiä.

Johannes Yrttiaho

Turun kaupunginvaltuutettu

kaupunginhallituksen jäsen

(vas)