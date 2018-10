Lukijalta: Tupakan muovia ei saa unohtaa

Kiitos Eeva-Liisa Raekallion asiantuntevasta kirjoituksesta (TS 22.10.). Olen aivan samaa mieltä kumipyörillä kulkevan liikenteen ympäristöhaitoista, myös polttoainepäästöjen takia. Eli sähköinen raideliikenne olisi paras ratkaisu, myös naapurikaupunkien osalta.

On olemassa toinen melkein "näkymätön" mikromuovi-saaste, joka on valitettavan yleinen – eli tupakantumpit, joita on järkyttävän paljon ympäristössä. Suodattimissa on tiivis nippu hyvin ohuita muovisäikeitä, jotka muuttuvat ensin maantien värisiksi, litteiksi pätkiksi ja sitten vähitellen mikromuoviksi. Näitä eivät jätevesilaitosten suodattimet pysäytä.

Muovisuodattimet pitäisi yksinkertaisesti kieltää, ellei korvaavaa materiaalia voida keksiä!

Tupakanvalmistajia tämä ei kiinnosta, olen ollut kirjeenvaihdossa yhden tupakanvalmistajan kanssa.

Muovisuodatin ei myöskään suojaa tupakoitsijaa sairastumasta – pakkauksessahan lukee edelleen, että sisältö tappaa.

Tätä asiaa pitäisi käsitellä myös EU-tasolla.

Margit Forssell

yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri (eläkkeellä)

Kaarinan ympäristölautakunnan varajäsen (r)