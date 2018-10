Lukijalta: Väestönkasvun vaaroihin herättävä

Ilmastonmuutoksen tuoma uhka näyttää täyttäneen ihmisten päät niin täydellisen yksipuolisesti, että ei huomata sen selän takana piilossa olevaa suurta ja nopeampaa ihmiskunnan uhkaa. Tämä piilossa lymyilevä ja nopeasti laajeneva, kärsimyksiä aiheuttava ja maailmaa sekoittava vaara on väestönkasvu.

Suomikin, joka on tuskin neulanpiston kokoinen maapallollamme, haluaa torjua ilmastonmuutosta kaikin mahdollisin tavoin ja aiheuttaa kansalaisilleen kaikki mahdolliset rajoitukset. Mutta maailmanlaajuisesti ei teoillamme ole suurtakaan vaikutusta ilmastonmuutokseen.

Kannatan tietysti puhtaampaa Suomea kaikin puolin. Mutta miten estäisimme esimerkiksi meilläkin pohjavesien likaantumisen ja takaisimme järviemme puhtauden? Emme mitenkään, ne kun pilaa yhtenä monista ulkomaalaisten kaivosyhtiöiden jätevedet ja vielä omalla suostumuksellamme.

Väestönkasvu on mitä suurimmalla todennäköisyydellä eniten ihmiskuntaa uhkaavia lähiajan vaaroja.

YK on tehnyt erilaisia väestönkasvuennusteita, jotka eivät hyviltä näytä; on huonoja ja vielä huonompia malleja. Ennusteista huonoin lupaa kahden prosentin kasvua; sen mukaan maailmassa olisi vuonna 2050 jopa 18 miljardia asukasta, kun nyt on noin 9 miljardia.

Hallitsematon väestönkasvu uhkaa koko maapallon ekologista järjestelmää. Lisäksi se aiheuttaa eettisiä ongelmia, kun taistellaan ihmisten henkiin jäämisestä.

Ruuan puute uhkaa, vedestä ehkä tullaan käymään sotia. Ihmisten vaellus valtiosta toiseen ruuan perässä tulee aiheuttamaan rasistisia mellakoita vastaanottajamaissa, aavikoituminen ja kuivuus pakottavat ihmisiä pois asuinsijoiltaan.

Työtäkään ei koskaan tule riittämään kaikille; suuri osa ihmisistä jäisi koko elämänsä ajaksi työttömäksi. Sosiaaliturvan varaan jäisi suuri määrä ihmisistä, mutta olisiko silloin valtioita, joilla olisi varaa sitä maksaa?

Ihminen aiheuttaa myös omilla toimillaan paljonkin väestönkasvua. Lääketieteen nopean kehittymisen myötä etenkin läntisessä maailmassa pystytään pelastamaan esimerkiksi hyvin pieniä keskosia, joilla ei ennen ollut mitään mahdollisuutta selviytyä hengissä. Moni pahoin vammautuneena syntynyt saadaan pidettyä hengissä, vaikka tulevaisuus on jatkuvaa hoidon tarvetta loppuun asti. Lääketieteen ansiosta he lisäävät veronmaksajille lankeavaa taakkaa.

Maailmasta on myös saatu poistettua kehitetyillä lääkkeillä entisaikojen synkkiä sairauksia, jotka toimivat aikoinaan luonnollisina esteinä ihmiskunnan kasvulle. Terveydenhoito tehokkaine lääkkeineen on pidentänyt ihmisten elinikää monilla kymmenillä vuosilla ja lisännyt näin väestömäärää.

Osansa asiassa on ollut myös muutamilla uskonnoilla, jotka ovat kieltäneet kaikenlaisen ehkäisyn.

Vihreiden entisen puheenjohtajan Pentti Linkolan suurin huolenaihe on väestönkasvu, joka tuhoaisi ekologisen järjestelmän. Jos ihmismäärä kaksinkertaistuisi hän suosittelee, ettei millekään tuhoalueelle tulisi lähettää apua.

Kovaa puhetta, mutta jos ihmismäärä kaksinkertaistuisi, myös nälkään kuoleminen olisi hyvin todennäköistä.

Taisto Levo